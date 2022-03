Le Google Pixel 6 est à un prix très intéressant grâce à ce code promo

Le Google Pixel 6 est un smartphone avec beaucoup de qualité, surtout en photo. Il ne profite pas beaucoup des promotions depuis son lancement, mais aujourd'hui son prix passe de 649 euros à 589 euros grâce à un code promo, alors autant en profiter !

Si les smartphones de Google ont toujours été bons pour une chose, c’est bien la photo. Le Pixel 6 est évidemment excellent dans ce domaine et offre de nombreuses fonctionnalités pratiques à l’utilisation, comme effacer des personnes en arrière-plan ou déflouter les visages en mouvement. En revanche, les smartphones de Google sont très rarement en promotion, mais aujourd’hui le dernier fleuron de la firme de Mountain View fait une exception chez quelques enseignes populaires en France.

Le Google Pixel 6, c’est quoi ?

Un roi de la photo sur smartphone

L’écran OLED Full HD+ à 90 Hz

La puce Google Tensor pour l’IA

Au lieu de 649 euros habituellement, le Google Pixel 6 avec 128 Go de stockage est aujourd’hui disponible à 589 euros sur la boutique officielle de Boulanger (via le site Rakuten) en utilisant le code promo CR20. Il est aussi en promotion à 609 euros chez la Fnac, Darty et Boulanger.

Un excellent photophone

Le design a bien changé par rapport au Pixel 5, en témoigne l’énorme bande traversant le dos de gauche à droite qui héberge les différents capteurs photo. Ces derniers sont au nombre de deux, avec un capteur grand-angle de 50 mégapixels d’un côté et un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels (114°) de l’autre. Cette composition n’est pas aussi complète que le modèle Pro, où on pourrait regretter l’absence d’un téléobjectif, mais le résultat est déjà très bon, surtout avec l’aide du capteur autofocus laser, du capteur spectral de scintillement et de la stabilisation optique de l’image. Il est même possible de personnaliser chaque image capturée grâce aux algorithmes de Google, qui peuvent notamment effacer des personnes en arrière-plan ou déflouter les visages en mouvement.

Cette bande qui traverse le smartphone n’est peut-être pas très esthétique, mais elle permet au Pixel 6 d’être stable quand il est posé sur une table. Devant, la bulle dans l’écran centrée en haut accueille quant à elle une caméra selfie de 8 mégapixels. Et en ce qui concerne l’écran en lui-même, celui-ci a grandi par rapport au modèle précédent, atteignant cette fois-ci les 6,4 pouces pour définitivement abandonner l’aspect compact. Dommage, mais la dalle est de bonne qualité, puisque AMOLED en Full HD+ à 90 Hz.

L’IA et Android 12 au cœur de l’expérience

Avec les Pixel 6 et Pixel 6 Pro, c’est la première fois que la firme de Mountain View décide de ne pas intégrer une puce Snapdragon de Qualcomm dans l’un de ses smartphones. En effet, l’entreprise californienne a préféré gérer en même temps le software et le hardware en développant sa propre puce maison : le Google Tensor. Ce processeur met l’accent sur l’intelligence artificielle pour proposer des fonctionnalités inédites avec les services de Google. On peut citer la traduction instantanée en mode hors-ligne, par exemple, ou encore les nouvelles possibilités permises sur l’application de l’appareil photo.

Les performances brutes sont en revanche en retrait sur les benchmarks par rapport à un iPhone 13 Pro équipé de la puce A15 ou à un Xiaomi Mi 11 équipé du Snapdragon 888, mais ce n’est pas pour ça que le Pixel 6 (avec ses 8 Go de RAM) a des soucis de performances. On ressent juste une mauvaise optimisation en jeu, où certains titres du Play Store ne dépassent pas les 30 fps, mais l’expérience utilisateur globale est parfaitement fluide au quotidien, et d’autant plus agréable à utiliser avec la nouvelle mouture Android 12 installée nativement sur le smartphone.

Pour l’autonomie, le Pixel 6 table sur une endurance d’une journée avec sa batterie de 4 614 mAh et une recharge rapide de 30 W faisant passer le téléphone de 0 à 50 % en 30 minutes, que ce soit en filaire ou sans fil.

