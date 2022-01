Le Honor 50 n’a jamais été aussi peu cher que pendant les soldes

Voici une belle affaire concernant le Honor 50, le modèle parfait pour relancer le constructeur chinois en Europe. Il bénéficie d'ailleurs d’une belle réduction le faisant passer de 549 à 399 chez de nombreux revendeurs.

Même si Honor a largement cédé sa place à Xiaomi en Europe concernant le milieu de gamme côté smartphone, cela ne veut pas dire que l’ancienne gloire sur ce segment est définitivement sortie de piste. Pour preuve, le tout récent Honor 50 est un très bon smartphone ayant tout pour plaire et à un tarif raisonnable vu ses prestations. On le retrouve d’ailleurs encore moins cher pendant les soldes, celui perdant 150 euros sur son prix d’origine.

Les caractéristiques du Honor 50

Un bel écran OLED Full HD+ ) 120 Hz

La puissance générale du Snapdragon 778G

La partie photo convaincante même en mode Nuit

Le Honor 50 (version 6 +129 Go) revient aujourd’hui à 399 euros chez la Fnac, Darty, Boulanger et aussi Amazon pendant les soldes d’hiver, il est listé à 549 euros hors promotion.

Un smartphone accrocheur doté d’un superbe écran

Honor a choisi d’éviter de faire dans le banal concernant l’aspect visuel pur de son Honor 50. Le smartphone en couleur verte est effectivement doté d’un dos pailleté même si des coloris plus classiques sont également au programme.

Passé cette petite originalité, le Honor 50 dispose de formes classiques avec un écran de 6,57 pouces doté d’un poinçon pour l’appareil photo avant. Il est également très lège et très fin ( 175 grammes pour 7,78 mm d’épaisseur) même si ses modules photo à l’arrière sont assez imposants. L’écran en lui-même est de type AMOLED avec une définition Full HD + (2340 x 1080 pixels), mais surtout, il propose 120 Hz de taux de rafraîchissement, loin d’être encore la norme sur ce type de gamme.

Une fiche technique solide et parée pour quelques années

C’est surtout dans ses entrailles que le smartphone joue une carte. Il est piloté par une puce Snapgradon 778G et de 8 Go de RAM, ce qui ne fait pas de lui un foudre de guerre, mais un smartphone efficace pour 99% des suages tout en ayant une consommation d’énergie limitée. La partie photo est mise en avant par le capteur principal de 108 mégapixels ainsi que deux autres capteurs ultra grand-angles et Macro en plus d’un capteur de profondeur. Sur ce point lle Honor 50 fait dans l’efficacité avec des clichés de qualité même en basse lumière, le mode nuit étant étonnamment efficace. Le Honor 50 sait filmer en 4K à 30 fps ou en 1080p à 60 fps. Au-delà de ça, le smartphone se positionne comme un outil de vlog et propose une option multividéo pour créer des projets adaptés aux réseaux sociaux.

Enfin la partie autonomie est gérée par une batterie de 4 300 mAh. cela peut paraître peu, mais le Honor 50 tient plutôt bien la cadence sur près d’une journée et demie en utilisation classique. De plus grâce à la charge de 66 W, il passe de 10 à 85 % en 30 minutes.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Honor 50.

