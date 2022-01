La puissante barre de son Samsung HW-A530 est vendue au rabais pendant les soldes

La Samsung HW-A530 est une barre de son 2.1 polyvalente qui permet d'améliorer le rendu sonore de son téléviseur et de proposer un rendu immersif et puissant. Le tout sans vous ruiner, car son prix passe de 299 euros à 179,99 euros seulement.

Quand le son vient à manquer sur votre téléviseur, la barre de son est la solution idéale à mettre au pied de l’écran. Elle permet d’obtenir un rendu surround souvent bluffant. Certaines offrent aux utilisateurs une expérience proche du cinéma, en simulant un environnement sonore en 3D. C’est le cas du modèle HW-A530 de Samsung qui délivre un son puissant sans vous coûter une fortune. En ce moment cette barre de son perd 120 euros sur son prix initial.

La barre de son de Samsung propose …

Un très bon rendu sonore 2.1

Un son surround grâce à sa compatibilité Dolby Atmos et DTS:X

Compatible Bluetooth et HDMI ARC

Au lieu d’un prix barré à 299 euros, la barre de son Samsung HW-A530 bénéficie de 40 % de réduction sur le site de Cdiscount. Grâce à cette promotion, le prix de ce modèle devient plus accessible et passe à seulement 179,99 euros.

Retrouvez la Samsung HW-A530 à 179,99 € chez Cdiscount

Idéale pour accompagner votre TV sans prendre trop de place

À première vu, le modèle HW-A530 semble assez imposant, surtout quand on le compare avec d’autres références plus miniatures. Malgré tout, cette barre de son saura trouver sa place dans votre salon, ne dépassant pas les un mètre de longueur elle arrivera à se glisser au pied de TV ou bien fixer au mur. Avec son design tout en sobriété et minimaliste, cette barre Samsung pourra s’accorder à toutes les décorations d’intérieur. Quant au caisson de basse, sans fil, il pourra être installé là où vous voulez, sans risquer de vous emmêler les pieds dans un câble.

D’ailleurs côté connectique, vous pourrez compter sur une entrée optique et un port HDMI. Quant à la connectivité, la barre de son est compatible avec le Bluetooth, Wi-Fi et HDMI ARC. L’absence d’une compatibilité avec AirPlay ou Chromecast est compensée par son support du Bluetooth 4.1, ce qui lui permet de s’appairer avec n’importe quel appareil Bluetooth compatible.

Des basses profondes et puissantes avec un rendu immersif

Que cela soit pour améliorer le son de votre téléviseur ou pour écouter de la musique, la Q600A est en mesure de délivrer un son puissant et détaillé. Elle propose une puissance totale de 380 Watts qui alimente 5 haut-parleurs et un caisson de basse. Grâce à cette référence, vous pourrez profiter de basses puissantes et profondes, ce qui suffira à compléter les enceintes de votre TV. Elles seront d’ailleurs très présente avec la fonction Bass Boost. Une fois associée à votre TV, la barre de son est capable d’améliorer le son en fonction du contenu que vous regardez grâce à la technologie Adaptative Sound. L’expérience sonore est donc optimisée, que vous regardiez un film d’action, un match de sport, un concert, etc.

On retrouve la compatibilité DTS Virtual:X mais pas de Dolby Atmos. Malgré cela, vous obtiendrez une émulation surround 3D via ces sources afin d’améliorer la spacialisation du rendu sonore sans passer par des enceintes plafonds ou un home-cinéma. Petit plus pour ceux qui possèdent une TV QLED de chez Samsung, la barre de son s’y associera parfaitement. Vous pourrez profiter de la technologie Q-Symphony développée par le constructeur sud-coréen, afin d’apporter une expérience sonore plus poussée, plus immersive ainsi qu’une meilleure restitution sonore. La marque a même pensé aux joueurs et propose un mode gaming, qui enrichit l’expérience immersive aux moyens de réglages automatiques.

Retrouvez la Samsung HW-A530 à 179,99 € chez Cdiscount

Lire aussi

Quelle barre de son choisir en fonction de son budget en 2022 ?

Pour ne rien rater des soldes d’hiver 2022

Afin de ne louper aucun bon plan des soldes d’hiver 2022, il y a plusieurs articles à consulter :

Voici également quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne pas passer à côté des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel) Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.