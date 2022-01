Xperia 1 III : le smartphone premium de Sony est enfin en promo grâce aux soldes

Le Xperia 1 III, dernière itération du smartphone haut de gamme de Sony, profite pour la première fois d'une réduction grâce aux soldes d'hiver. Il chute ainsi de 200 euros sur plusieurs grands sites marchands, dont Amazon.

Le Sony Xperia 1 III, 3e version du fleuron de la marque, est sorti en 2021 avec les composants les plus récents de l’année : écran 4K HDR à 120 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 888 couplé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, batterie de 4500 mAh compatible charge rapide (30 W) et sans fil. Avec ses trois objectifs Zeiss de 12 mégapixels, il se démarque aussi sur le plan photo, ainsi que sur le plan audio grâce à l’intégration de la technologie spatiale 360 Reality Audio. Bonne nouvelle : le smartphone ultra haut de gamme de Sony profite actuellement de 15 % de réduction.

Les points essentiels du Sony Xperia 1 III

Un bel écran 4K HDR 120 Hz

La puissance du Snapdragon 888

Un mode photo très complet

Proposé à 1299 euros depuis sa sortie en août 2021, le Sony Xperia 1 III n’avait jusque-là pas profité de baisse de prix. C’est à présent chose faite puisqu’il bénéficie d’une réduction de 200 euros en ce moment pour les soldes. Plusieurs revendeurs le proposent avec sa promo de 15 %.

Si vous recherchez une alternative plus abordable chez Sony, le smartphone 5G Xperia 5 III est, lui aussi, en promotion chez Amazon à 849 euros au lieu de 999 euros.



Si, par la suite, la réduction mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Sony Xperia 1 III. Les prix sont mis à jour automatiquement.



Un design au top avec un bel écran

S’il y a bien une facette sur laquelle le Xperia 1 III se démarque, c’est le design. Sony a tablé sur un format un peu particulier de 21:9 et une qualité de fabrication léchée. Ce format s’avère très agréable pour les jeux, mais aussi pour la lecture. Proposé dans une élégante livrée noire mate, l’appareil fait mouche aussi sur l’emplacement des boutons et l’absence d’encoche ou de goutte sur l’écran. On notera aussi la présence, devenue rare, d’une prise jack 3,5 mm. Concernant l’écran, ce dernier, qui propose 6,5 pouces, est en 4K HDR OLED, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Des performances haut de gamme

Le Xperia 1 III dispose de la puce premium de l’année 2021, à savoir le Snapdragon 888. Celle-ci s’avère bien entendu très efficace, et, couplée au 12 Go de RAM, n’aura aucun mal à réaliser l’immense majorité de tâches, même les plus poussées telles que les jeux vidéo. Il propose d’ailleurs un échantillonnage à 240 Hz pour la réactivité tactile dans les jeux. Pour les adeptes de gaming, notons que le smartphone est compatible avec les manettes de PS4. Autre bon point, la mémoire interne de 256 Go peut être étendue via carte micro SDXC. L’appareil haut de gamme de Sony est bien sûr 5G.

Si les performances sont au beau fixe, côté autonomie, le Xperia 1 III pèche un peu, la faute sans doute à l’écran 4K énergivore. Il dispose cependant d’une batterie de 4500 mAh et peut compter sur une charge filaire de 30 W, une charge sans fil de 11 W, et la fonction de partage de la batterie (3W).

Un appareil photo efficace et un audio de qualité

Le bloc photo de ce Xperia contient trois capteurs de 12 mégapixels et quatre distances focales. Le capteur grand-angle possède une focale de 24 mm, l’ultra-grand-angle une focale de 16 mm, et le téléobjectif, quant à lui, est capable de faire varier sa focale de 70 à 105 mm pour pouvoir disposer de plus de liberté sur les prises de vue zoomées. L’appareil profite en outre de l’expertise Zeiss et exploite aussi des technologies déjà utilisées sur les appareils photo Sony Alpha. Le mode photo pro s’avère très complet, et propose plusieurs fonctionnalités telles que le suivi de personnes et d’animaux en temps réel pour garder le sujet toujours net.

La rendu audio, enfin, est d’excellente qualité. Le Xperia 1 III est ainsi compatible avec l’audio spatial, notamment 360 Reality Audio et le Dolby Atmos.

N’hésitez pas à consulter notre test détaillé du Sony Xperia 1 III pour aller plus loin.

Lire aussi

Quel smartphone Sony Xperia choisir en 2022 ?

