Le Sony Xperia 1 III passe sous la barre symbolique des 1000 € pendant le Prime Day

Il n'y a pas que Samsung et Apple dans le haut de gamme, Sony fait aussi partie de la course. Avec son Xperia 1 III aux finitions excellentes et aux fonctions photo intéressantes, la marque a réussi son smartphone premium. Un téléphone qui voit son prix passer sous les 1 000 euros à l'occasion du Prime Day 2022.

Les smartphones haut de gamme sont ceux qui arrivent le plus à se différencier des autres, bien que vouloir être différent, c’est risqué. À ce jeu-là, Sony est très bon et l’a prouvé avec son Xperia 1 III, qui ne fait rien comme les autres, notamment pour la photo très poussée. Ce smartphone profite actuellement d’une réduction de 100 euros durant le Prime Day d’Amazon et passe donc sous les 1 000 euros.

Le Sony Xperia 1 III, c’est quoi ?

Un écran 4K 120 FPS

Un déclencheur photo intégré

Le SoC Snapdragon 888

Trois caméras à l’arrière

Normalement, le Sony Xperia 1 III est vendu à 1 099 euros. Grâce au Prime Day 2022 organisé par Amazon, son prix perd 100 euros, ce qui le fait passer à 999 euros.

Si c’est trop cher pour vous, vous pouvez aussi vous tourner vers le Xperia 5 III qui fait presque tout aussi bien que l’autre, mais pour un tarif moindre : 749 euros au lieu de 999 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Sony Xperia 1 III. Le tableau se met à jour automatiquement.

Une partie photo complète pour jouer au photographe

L’une des particularités du Sony Xperia 1 III est qu’il possède un bouton dédié à la photo sur sa tranche droite. Appuyer dessus lance le mode photo ; une fois dedans, appuyer dessus permet d’effectuer la mise au point et de déclencher la prise, comme sur un appareil photo.

L’interface de ce smartphone Sony propose un vrai mode pro, qui permet de régler soi-même les différents paramètres (sauf l’ouverture, qui est fixe). Concernant les capteurs, on en trouve trois dans le bloc photo à l’arrière, qui sont tous de 12 Mpx. L’un est le capteur principal, mais on a aussi un ultra-grand-angle et un capteur qui peut changer de longueur focale, entre 70 et 105 mm. Pour les adeptes de la photographie, le Sony Xperia 1 III sera convaincant.

Un Sony Xperia 1 III au rendez-vous des performances

Malheureusement, ce smartphone Xperia n’embarque pas le SoC Snapdragon 8 Gen 1, qui équipe nombre de hauts de gamme. Il n’a « qu’un » Snapdragon 888, ce qui au moins évite la surchauffe qu’on a sur le 8 Gen 1. Cette puce, couplée aux 12 Go de RAM et aux 256 Go de stockage, donnent de vraies performances. Sur les jeux vidéo en 3D, cela ne pose aucun problème, encore moins pour des tâches classiques.

Concernant les autres points de la fiche technique, on trouve un écran de 6,5 pouces Oled avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et en 4K s’il vous plaît. Sur la connectivité, Sony offre du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2. Enfin, on a une batterie de 4500 mAh, qui a un peu de mal à rendre le Xperia 1 III endurant, bien qu’on puisse tenir une journée complète sans souci. Quant à la recharge, on a une charge filaire de 30 W et une charge sans-fil de 10 W, ce qui honnêtement ne place pas ce smartphone de Sony dans les pontes du marché.

Pour en savoir plus sur ce modèle, nous vous invitons à lire notre test complet du Sony Xperia 1 III.

Lire aussi

Quels sont les meilleurs smartphones haut de gamme en 2022 ?

Amazon Prime Day 2022, c’est quoi ?

Le Prime Day est l’événement commercial propre à Amazon, où les clients les plus fidèles pourront bénéficier de fortes promotions sur des milliers de produits éligibles. Cette année, l’événement se déroule du 12 au 13 juillet 2022, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

Comment s’abonner à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

Ne ratez pas les meilleures offres du Prime Day !

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Prime Day

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.