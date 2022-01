Fnac et Darty proposent le thermostat connecté de Google à -50 % pour les soldes

Investir dans un thermostat connecté contribue à la réduction de la facture de chauffage, et si vous souhaitez sauter le pas ce bon plan est fait pour vous ! À l’occasion des soldes, la Fnac et Darty proposent aujourd’hui une remise de 120 euros sur le Nest Thermostat E de Google qui passe de 219,99 euros à 99,99 euros seulement.

À l’heure où les prix du gaz et de l’électricité explosent, les thermostats intelligents sont des alliés de choix pour faire des économies d’énergie et réduire notre impact écologique. Ces appareils permettent de garder un œil sur sa consommation énergétique, et de contrôler la température de votre domicile facilement. Aujourd’hui, c’est le moment idéal pour acquérir un thermostat connecté, car le Google Nest Thermostat E bénéficie de 50 % de réduction.

Les points forts du Nest Thermostat E

Un thermostat discret facile à installer

Compatible avec la plupart des systèmes de chauffage

Des programmations intelligentes pour maintenir une bonne température

Initialement proposé à 219,99 euros, le Nest Thermostat E de Google est à présent disponible à 99,99 euros sur le site de la Fnac et Darty, soit 120 euros de remise immédiate.

Un thermostat sobre et simple à installer

Avec son Thermostat E, Nest vise avant tout la simplicité. Rien qu’esthétiquement, ce thermostat connecté se fond totalement dans le décor. Son petit format rond dissimule un écran translucide sur lequel vous allez pouvoir consulter la température lorsque vous passez à proximité, puis se fond dans le décor lorsque vous vous éloignez. Grâce à son socle intégré, il peut se placer dans n’importe quelle pièce, et il est facile à installer soi-même. D’après la marque, la plupart des utilisateurs installent le thermostat en 60 minutes maximum.

Il faut dire que le fait de ne pas a devoir toucher au système de chauffage facilite bien les choses. Sans l’aide d’un professionnel, il vous suffit de remplacer les thermostats câblés reliés à votre chaudière et mettre le Heat Link E fournit, qui va communiquer avec votre système de chauffage et le thermostat — sachez qu’une vidéo est disponible pour vous aider à réaliser l’installation. Ce modèle fonctionne par ailleurs avec tous les systèmes de chauffage courants et avec la plupart des fabricants, donc vous pourrez opter pour cette solution sans problème.

Conçu pour vous aider à faire des économies

Comme dit précédemment, le Nest Thermostat E vous aide à faire des économies d’énergie. Grâce à ses nombreux capteurs qui mesurent la température actuelle du domicile, le thermostat va établir une température idéale et se réguler lui-même pour l’atteindre de façon optimale en fonction de vos habitudes. Il va détecter si tout le monde est parti, et pouvoir baisser le chauffage pour que vous ne chauffiez pas une maison vide.

Il est possible de contrôler la température à distance depuis son smartphone (iOS et Android), sa tablette ou son ordinateur, ce qui permet d’utiliser des fonctionnalités comme « Auto-absence » pour qu’il gère la température différemment lors d’absences programmées. Il même compatible avec Google Assistant, ce qui permet de contrôler à la voix votre thermostat connecté. Avec le Nest E, il sera aussi possible d’opter pour la programmation intelligente pour que le modèle adapte la température ambiante à votre routine quotidienne dans chaque pièce de la maison.

Une alternative au même prix

Le kit de démarrage Tado° V3+ est tout à fait adapté aux débutants, et vous permettra de contrôler la température de votre domicile pour adapter le chauffage. En ce moment, ce pack comprenant un thermostat et un bridge Internet profite d’une réduction de 120 euros.

Lire aussi

Quels sont les meilleurs thermostats connectés en 2022 ?

Pour ne rien rater des soldes d’hiver 2022

Afin de ne louper aucun bon plan des soldes d’hiver 2022, il y a plusieurs articles à consulter :

Voici également quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne pas passer à côté des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel) Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.