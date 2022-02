Ce forfait mobile avec 50 Go de 4G garde le même petit prix après un an

Passer chez NRJ Mobile comporte certains avantages et il arrive souvent de tomber sur de belles surprises, comme ce forfait de 50 Go à 9,99 euros par mois dont le prix ne bouge pas, même après la première année d'abonnement.

En attendant une nouvelle grosse vague de promotions pour les forfaits mobile, il est toujours possible de tomber sur de belles offres chez certains opérateurs. C’est aujourd’hui le cas chez NRJ Mobile qui propose un forfait avec 50 Go de 4G sans prix qui double après un an.

Le forfait NRJ mobile du moment, c’est …

Sans engagement et sans prix doublé après un an

50 Go en France et 10 Go à l’étranger

Les appels, SMS et MMS illimités en France et à l’étranger

Jusqu’au 3 février 2022 inclus, le forfait 50 Go en série limitée chez NRJ Mobile est disponible à 9,99 euros par mois et le prix reste fixe même après un an.

Un forfait en série limitée qui ne limite pas vos communications

Avec Bouygues Telecom qui se charge de délivrer le réseau, les clients NRJ Mobile sont assurés de bénéficier de l’un des meilleurs opérateurs mobile en France, surtout en ce qui concerne les communications. Avec ce forfait, vous profiterez donc des appels, SMS et MMS illimités que ce soit en France Métropolitaine, dans les DOM ou en Union européenne.

50 Go : une belle enveloppe pour ce prix

D’un point de vue strictement tarifaire, ce forfait propose une enveloppe de données 4G très avantageux, surtout à prix fixe. Cette dernière est de 50 Go à utiliser partout en France métropolitaine. Il y a donc de quoi être à l’aise pour profiter de tout son contenu en streaming vidéo ou musical sur son mobile. Vous pouvez même faire de ce forfait un véritable petit routeur pour toute votre famille en activant le partage de connexion. Un dernier point bien utile, car 99 % du territoire est desservi en 4G par l’opérateur. Bien pratique si vous n’êtes pas dans une zone correctement desservie en fibre ou ADSL.

Pour les déplacements à l’étranger, NRJ mobile met à votre disposition une enveloppe de 10 Go pour Europe et les DOM et il n’y a pas de surfacturation prévue en cas de dépassement. En revanche, cette enveloppe est décomptée du forfait de base.

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

