Seulement 5 €, c’est le prix de la batterie externe sans fil de Samsung pendant les soldes

La batterie externe sans fil de Samsung est très pratique, puisqu'elle permet de recharger deux appareils en même temps : un en mode filaire et un autre en mode sans fil (s'il est compatible). Mais elle est aussi économique aujourd'hui, puisqu'elle ne coûte que 5,49 euros au lieu de 59,99 euros pour les soldes d'hiver.

Les batteries externes peuvent être très utiles dans la vie de tous les jours, mais elles ne sont pas toutes aussi pratiques que celle de Samsung. Déjà, le design de cette dernière est élégant et tout en finesse pour ne pas prendre trop de place, et elle autorise en plus la charge sans fil pour les appareils compatibles Qi. L’autre avantage, c’est le prix, qui n’est pas plus cher qu’un menu kebab aujourd’hui.

Les points clés de la batterie externe Samsung

Le format de la taille d’un smartphone

La compatibilité avec la charge sans fil Qi

Fast Charge (10 W) pour les appareils Samsung

Au lieu d’un prix barré à 59,99 euros, la batterie externe sans fil 10 000 mAh de Samsung est actuellement disponible en promotion à seulement 5,49 euros sur Boulanger. Pour obtenir ce prix, il suffit d’utiliser le code promo MERCI15 avant de procéder au paiement, puis de déduire le montant de 20 euros lié à l’ODR — valable jusqu’au 31 mars 2022.

Charge filaire ou sans fil : plus besoin de choisir

Le gros avantage de cette batterie vient de son système de recharge par induction directement accessible sur la surface de l’appareil. Cette recharge est certifiée Qi et vous pourrez donc recharger sans branchement n’importe quel appareil compatible comme votre smartphone, votre montre connectée ou écouteurs sans fil. Samsung privilégie tout de même son propre matériel compatible et la charge monte jusqu’à 10 W grâce au format propriétaire Fast Charge, tandis que la charge reste bloquée à 5 W pour les appareils des autres marques.

Côté connectique, la batterie est équipée d’un port USB-A pour recharger un second appareil même si la charge sans fil est active. Un port USB-C est prévu pour la recharge de la batterie elle-même, sans oublier le câble pour la brancher. En revanche, vous devrez utiliser le bloc d’alimentation de votre smartphone, ou autre.

Elle se glisse dans la poche

Avec son petit gabarit, la batterie externe de Samsung n’est pas plus grosse qu’un smartphone et rentre facilement dans la poche. Elle met l’accent sur la sobriété, d’autant plus avec un revêtement argenté passe-partout. Sa petite taille ne doit cependant pas laisser penser que sa capacité est limitée, car avec un accumulateur de 10 000 mAh, elle permet de recharger par deux fois entièrement un smartphone standard.

