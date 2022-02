Bouygues Telecom : les forfaits B&You sont plus généreux que chez RED, pour le même prix

Avec une concurrence toujours plus forte, les opérateurs n'ont d'autres choix que de sortir l'artillerie lourde. Aujourd'hui, c'est au tour de Bouygues Télécom de lancer l'assaut avec trois nouveaux forfaits mobile B&You sans engagement : 5, 100 et 200 Go pour entre 4,99 et 11,99 euros par mois.

Après RED, c’est au tour de Bouygues Télécom de dévoiler ses nouveaux forfaits mobile B&You en série limitée. On retrouve donc peu ou prou la même chose que chez le concurrent low cost de SFR, à savoir 3 forfaits allant de 5 à 200 Go de données en 4G, avec des communications en illimité et surtout des prix très bas allant de 4,99 à 11,99 euros par mois, sans oublier que l’opérateur est ici plus généreux en ce qui concerne la data octroyée à l’étranger.

Que proposent ces nouveaux forfaits chez B&You

Des prix bas même après un an

Les appels, SMS et MMS en illimité

Entre 5 à 200 Go en France et 5 à 20 Go en Europe/DOM

Le nouveau forfait B&You sans engagement avec entre 5 et 200 Go sont disponible entre 4,99 et 11,99 euros par mois jusqu’au 17 février 2022.

L’assurance d’un réseau de qualité pour pas cher

Les nouveaux forfaits mobile B&You sans engagement incluent les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine. Bouygues Télécom couvrant aujourd’hui plus de 99 % de la population, presque aucune chance d’être à court de réseau donc. Mais c’est surtout au niveau du rapport Go-prix que ces forfaits deviennent encore plus intéressants. Il est possible d’opter pour forfait allant jusqu’à 200 Go pour seulement 11,99 euros par mois et sans prix doublé au bout de la première année. De quoi surfer confortablement sans être limité et regarder ses contenus vidéo en streaming, jouer en ligne ou simplement naviguer sur les réseaux sociaux en toute tranquillité. En cas de besoin, vous avez tout de même la possibilité d’augmenter temporairement le montant des données via des recharges accessibles depuis l’application de l’opérateur.

Pour communiquer sans limites même depuis l’étranger

Depuis l’Europe et les DOM, on retrouve les mêmes conditions concernant les appels, SMS et MMS illimités, mais uniquement vers un numéro français. Concernant les données 3G et 4G, des enveloppes de 5 à 20 Go sont aussi accordées depuis ces destinations, en fonction du forfait choisi. Ce montant de données 4G est largement suffisant pour rester en contact avec vos proches ou pour utiliser le GPS en cas de pépin, par exemple.

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

