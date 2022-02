Ce forfait mobile 80 Go conserve son petit prix même après la première année

La Poste Mobile devient de plus en plus généreuse en variant son offre de forfaits mobile. Cette fois-ci, on a le droit à un forfait de 80 Go à prix fixe de 12,99 euros par mois, même après la première année.

La Poste Mobile distille depuis le début de l’année des offres de forfait sans encagement très intéressantes venant faire concurrence aux autres opérateurs mobile à bas coût. Cette fois-ci, l’opérateur du groupe postier dégaine un forfait de 80 Go à seulement 12,99 euros mensuels et dont le prix reste fixe même après les 12 premiers mois.

Qu’offre le forfait La Poste Mobile ?

Une offre sans engagement

80 Go en France et 15 Go depuis l’Europe et les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités en France et à l’étranger

Jusqu’au 1er mars 2022, le forfait de 80 Go en série limitée chez la Poste Mobile est disponible à 12,99 euros par mois avec un prix qui ne bouge pas au bout de la première année. Notez qu’il est possible d’activer la 5G sur ce forfait pour 5 euros de plus par mois.

Un forfait pas cher avec le réseau de SFR en prime

Avec un forfait chez la Poste Mobile, vous bénéficiez de l’ensemble des infrastructures réseau de SFR. Par conséquent, chaque client dispose de 99% de couverture 4G sur le territoire métropolitain ainsi que des lignes partenaires en Europe et en DOM. Pour les communications, ce forfait propose les appels, SMS et MMS illimités, que ce soit en France Métropolitaine, dans les DOM ou en Union européenne. Une option internationale pour 2 euros de plus par mois est aussi proposée afin de rajouter plus de 100 destinations supplémentaires.

Une enveloppe 4G très confortable

Ce forfait propose jusqu’à 80 Go de données 4G mensuelles. Ceci vous permettra d’être parfaitement à l’aise dans votre utilisation mobile au quotidien pour par exemple regarder du contenu en streaming sur les plateformes de VOD, de naviguer sur internet ou sur les réseaux sociaux sans vraiment être limité. Sachez tout de même que si vous arrivez aux termes de cette enveloppe, le débit sera simplement réduit et ne donnera pas lieu à des frais supplémentaires.

Concernant la partie 4G à l’étranger, La Poste Mobile met à disposition une enveloppe de 15 Go en Europe et DOM et c’est toujours sans surfacturation en cas de dépassement. De plus, cette enveloppe n’est pas décomptée du forfait de base contrairement à beaucoup d’autres opérateurs.

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

Comparateur des forfaits 4G

Afin de découvrir toujours plus d’offres mobile, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur pour trouver les meilleurs forfaits 4G sans engagement du moment.

