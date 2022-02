La Huawei Watch GT 3 devient une très bonne affaire grâce à cette offre

Après avoir sorti la Huawei Watch 3, la firme chinoise sort une nouvelle montre connectée : la Watch GT 3. Plus accessible, elle n’en est pas pour autant moins dotée de fonctions. Son autonomie et son design font d'elle une montre à considérer, surtout quand elle passe de 229,99 euros à 179,99 euros.

Design et pratique à utiliser au quotidien, la Huawei Watch GT 3 est une montre connectée qui a été dévoilée il y a quelques mois. Elle succède à la GT 2 et propose une interface plus intuitive grâce à HarmonyOS. Ce système d’exploitation va apporter de nombreuses améliorations par rapport aux générations précédentes, notamment sur l’expérience utilisateur. Accompagnée d’une bonne autonomie, et des performances au rendez-vous, elle en fait le compagnon idéal surtout avec 50 euros de remise sur son prix initial.

L’essentiel à retenir de la Huawei Watch GT 3

Un design élégant qui va l’essentiel

Un bel écran AMOLED de 1,32 pouce avec Always-On

Les fonctionnalités liées au sport et à la santé

Une bonne autonomie

Proposée à 229,99 euros à sa sortie, la montre connectée GT 3 en version 42 mm de Huawei perd 50 euros de son prix grâce au code AHWSCGT3 disponible sur le site du constructeur. En appliquant ce code, elle vous revient à 179,99 euros seulement. Le modèle en 46 mm est également en promotion à 199,99 euros en utilisant le même code.

Un design simple, mais soigné

Pour s’adapter aux poignets les plus fins ou les plus larges, la Huawei Watch GT 3 se décline en deux versions : 42 mm ou 46 mm. Si le plus gros modèle dispose d’une lunette rotative, le plus petit modèle mise sur un aspect plus minimaliste, et élégant. Une fois sur votre poignée, cette montre est un véritable bijou. Huawei rend ici une belle copie, avec des finitions irréprochables, à la manière des montres horlogères. Elle offre un format circulaire avec un bel écran AMOLED de 1,32 pouce (466 x 466 pixels), aux bordures fines pour se fondre dans le boîtier en acier inoxydable. En plus d’être élégante, la montre sera très agréable à porter grâce à son poids de seulement 35 grammes.

Une interface mieux pensée et un suivi plus précis

Proposant un design toujours à la hauteur, Huawei vient surtout améliorer l’expérience utilisateur en intégrant son système d’exploitation : HarmonyOS. Ce changement permet d’installer directement les applications depuis la montre. Le constructeur indique également avoir augmenté le nombre de partenariats avec des développeurs, pour télécharger des applications tierces depuis l’AppGallery. Malheureusement, les applications tierces sont encore très peu nombreuses malgré l’ouverture du système aux développeurs. En adoptant cet OS, l’interface de la smartwatch de Huawei n’est plus la même : les applications ne sont plus sous forme de liste, mais apparaissent en grille, comme sur l’Apple Watch. On peut également citer, parmi les autres fonctionnalités, le contrôle de la musique directement sur la montre ainsi que la possibilité de passer des appels grâce à un microphone et un haut-parleur intégrés.

Montre connectée oblige, la Watch GT 3 propose de nombreux capteurs pour un suivi toujours aussi complet, mais s’améliore côté santé. En effet, ce modèle profite d’une nouvelle version du capteur de fréquence cardiaque TruSeen qui passe en version 5.0. Grâce à cela, la montre propose une mesure encore plus précise de la fréquence cardiaque avec une marge d’erreur de moins de 7 %. Elle permet également de mesurer la saturation d’oxygène dans le sang, ainsi qu’un GPS pour retrouver le tracé de ses entraînements. D’ailleurs, la géolocalisation a elle aussi été améliorée pour que le GPS offre un suivi plus précis et plus rapide. Plus surprenant : la montre est capable de mesurer la température de votre peau et donc de vous avertir en cas de fièvre.

Enfin, pour ce qui est de l’autonomie, la Watch GT 3 ne démérite pas non plus puisque que Huawei annonce en effet jusqu’à 7 jours d’utilisation pour la version 42 mm — 4 jours en mode intensif. Si la version 46 mm est capable de tenir 14 jours de suite, le plus petit modèle propose un très bon score en comparaison d’une Apple Watch, par exemple. Notez toutefois que l’autonomie est réduite de moitié si la fonctionnalité Always-On Display est constamment activée.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test de la Huawei Watch GT 3.

