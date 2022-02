Rarement en promotion, la Nintendo Switch Lite devient encore plus abordable aujourd’hui

Il est assez rare de voir une console de la firme nippone en promotion, alors lorsque l'un de ses produits phares vient à baisser, c'est l'occasion idéale pour craquer. La Nintendo Switch Lite, petite console nomade devient plus intéressante en étant proposée à seulement 179,99 euros.

Nintendo propose un catalogue complet pour ses consoles : la Nintendo Switch, la Switch Lite et la Switch OLED. Chacune d’entre elles va répondre à des besoins spécifiques, et si vous êtes souvent en déplacement et que les jeux proposés par Nintendo font votre bonheur, le modèle Lite est parfait pour vous. Son petit format et son autonomie améliorée vont faire le plaisir des aficionados des consoles portables. Et ça tombe bien, puisqu’actuellement, la Switch Lite est proposée 20 euros de moins que son prix initial.

La Nintendo Switch Lite c’est quoi ?

Une console au format compact, nomade et légère

Une autonomie améliorée pour plus de confort

Une compatibilité avec la majorité des jeux Switch

Et une touche plus colorée

Très rarement en promotion, la console Nintendo Switch Lite profite actuellement d’une remise de 10 % grâce au code AFFAIRE10 et passe de 199,99 euros à 179,99 euros sur le site Cdiscount.

Une console portable, avec des fonctionnalités en moins

La Nintendo Switch Lite ne s’adresse pas à tout le monde. Il faut savoir que cette console est uniquement portable et non hybride. Dépourvue de Joy-Con et d’un dock, elle n’est pas capable de se connecter à un téléviseur, et est bien uniquement faite pour le jeu en mobilité. Il vous faudra dire au revoir également tous les jeux qui ont besoin des fonctionnalités à détection de mouvements des Joy Con pour fonctionner, ou encore du mode table.

Si c’est bien cela que vous recherchez, vous obtiendrez une expérience très agréable une fois la console en main. Avec son petit gabarit et ses petites dimensions, la version Lite tient bien en main et se trouve plus légère avec seulement 275 grammes sur la balance. Même avec un revêtement tout en plastique, la console a dû charme avec cet aspect coloré qui est assez appréciable. Côté écran, la dalle LCD fait 5,5 pouces et offre une définition HD (1280 x 720 pixels). Elle offre une bonne qualité, mais souffre d’un manque de luminosité. Il sera donc assez difficile de jouer à l’extérieur en plein soleil.

Des parties prolongées, pour notre plus grand plaisir

Elle est aussi plus robuste que sa grande sœur et résiste mieux aux chocs, notamment lors du transport de la console. D’ailleurs lors de vos déplacements, vous n’aurez pas trop d’inquiétude à vous faire quant à l’autonomie de la console. Pour cette version Lite, Nintendo a changé de puce et propose une gravure plus fine que la console originelle — 16 nm contre 20 nm. En opérant ce changement, la durée de vos parties est nettement améliorée. Tout comme l’édition 2019 de la Nintendo Switch, l’autonomie est dorénavant estimée à environ 6 heures selon le constructeur, contre 3 pour la Switch de 2017.

Enfin, il faut se contenter encore une fois d’un espace de stockage de 32 Go, dont 6,2 Go sont déjà occupés par le logiciel qui fait tourner la machine. L’achat d’une microSD est donc quasi inévitable, pour pouvoir profiter de l’immense catalogue de la console.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test sur la Nintendo Switch Lite.

Si vous voulez jouer avec un autre personnage que Mario

Afin de découvrir d’autres plateformes pour jouer, nous vous invitons enfin à consulter notre guide des consoles 2022.

