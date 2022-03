Grâce à un code promo, les AirPods Pro sont au meilleur prix sur Cdiscount

Apple a récemment lancé ses AirPods 3, des écouteurs sans fil et sans réduction de bruit à 199 euros. Mais il est vraiment difficile de les recommander quand les AirPods Pro font mieux pour moins cher aujourd'hui grâce à un code promo sur Cdiscount.

Les AirPods Pro 2 font d’ores et déjà parler d’eux, mais les futurs écouteurs sans fil haut de gamme d’Apple ne sont pas prêts pour être commercialisés tout de suite. Ils promettent de nombreuses améliorations pour celles et ceux qui seront patients tandis que les autres préfèreront acheter le premier modèle à prix réduit. C’est d’ailleurs justement le cas aujourd’hui : les AirPods Pro sont à -30 %.

Les AirPods Pro, c’est quoi ?

Des écouteurs agréables à porter

Avec des fonctionnalités exclusives iOS

La réduction de bruit active très efficace

L’autonomie de 24h avec le boitier (charge sans fil)

Au lieu de 279 euros à leur lancement, les Apple AirPods Pro avec boîtier de charge compatible MagSafe sont aujourd’hui disponibles en promotion à seulement 195 euros sur Cdiscount en utilisant le code promo 20DES200.

Une réduction de bruit efficace

Les AirPods Pro arborent un design légèrement différent par rapport aux AirPods 2. La tige est réduite, un peu plus en biais qu’avant, et les oreillettes accueillent désormais un embout en silicone, pour un effet semi intra-auriculaire, afin de bénéficier d’une bonne isolation passive de base. Et pour un premier essai dans la réduction de bruit active, il faut dire qu’Apple s’en sort excellemment bien avec ses AirPods Pro. Le résultat est plutôt bluffant, globalement au niveau de ce qui est proposé chez la concurrence, Sony et Bose. La qualité audio est également au rendez-vous, d’autant plus avec la nouvelle fonction audio spatiale si vous avez du contenu 5.1, 7.1 ou Dolby Atmos.

Les possesseurs d’iPhone, iPad et MacBook vont aussi les adorer pour leurs nombreuses fonctionnalités exclusives à iOS/iPadOS/MacOS, comme l’égalisation adaptative pour adapter le son en fonction de la forme de vos oreilles, le mode transparence pour entendre les bruits qui vous entourent — l’inverse de la réduction de bruit — ou encore plus la bascule automatique vers d’autres appareils.

Bonne autonomie et compatible MagSafe

Pour finir avec l’autonomie, les AirPods Pro n’ont pas à rougir face à la concurrence avec une endurance estimée à 24 heures avec le boîtier compatible charge sans fil via MagSafe. Comptez enfin 4h30 d’utilisation avant de remettre les oreillettes dans leur boîte. De plus, notez qu’ils sont certifiés IPX4 afin de garantir une étanchéité à la sueur et même sous la pluie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur les AirPods Pro.

Quels AirPods choisir ?

Afin de savoir quels écouteurs sans fil de chez Apple sont faits pour vous, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les différentes entre les AirPods 3, les AirPods Pro, les AirPods 2 et les AirPods.

