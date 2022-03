L’ iPad Pro 11 M1 (2021) avec 256 Go est moins cher grâce à ce code promo

Aujourd'hui, c'est chez Cdiscount qu'il est possible d'obtenir à prix réduit la version 256 Go du dernier iPad Pro doté d'une puce M1. Une offre qui permet de faire quelques économies sur une tablette très puissante : 924,99 euros au lieu de 1 009 euros.

L’iPad Pro est tout simplement ce qui fait de mieux chez Apple du côté des tablettes. Depuis sa sortie, cette gamme n’a cessé de se réinventer en devenant aujourd’hui plus qu’une simple tablette. Pour son dernier modèle sorti en 2021, la marque à la pomme a sorti le grand jeu. L’entreprise de Tim Cook a conçu un appareil qui ne change pas d’apparence par rapport aux modèles précédents, mais renforce la puissance de son ardoise en intégrant la puce Apple Silicon M1 — soit le même processeur qui équipe les récents MacBook, Mac mini, etc. De prochaines annonces sont attendues de l’autre côté de l’Atlantique, mais il s’agirait de la présentation du successeur de l’iPad Air donc, si vous souhaitez une tablette performante à tout point de vue, c’est celle-ci qu’il vous faut. Surtout qu’elle profite d’une réduction de 85 euros pour sa version 256 Go.

Les points forts de l’iPad Pro 11 M1

Son écran Liquid Retina Pro Motion 120 Hz

Sa grande puissance délivrée par la puce Apple M1

L’amélioration des caméras, haut-parleurs et micros

Pour la version 256 Go de l’iPad Pro M1 de 11 pouces, il faut normalement débourser 1 009 euros, mais grâce à une réduction cumulée à un code promo, cette tablette tombe à 924,99 euros sur Cdiscount. Soit seulement 25 euros supplémentaires que le modèle 128 Go. Pour obtenir ce prix, il suffit d’appliquer le code « 25DES299 » avant de procéder au paiement.

Une tablette au design inchangé, mais avec quelques améliorations

Pour ce nouveau modèle M1, Apple a tenu à conserver le design des iPad Pro de la génération précédente. Ce qui n’est pas pour nous déplaire, car cette tablette respire le haut de gamme avec sa dalle borderless et ses angles arrondis. Avec sa diagonale de 11 pouces, la tablette peut être tenue à une main. Elle d’ailleurs perdu quelques grammes sur la balance par rapport à son prédécesseur (466 g en version Wi-Fi contre 471 g). Sa finesse est son atout pour vous accompagner aisément au quotidien. Concernant l’écran, contrairement au modèle de 12,9 pouces, le plus petit modèle des iPad n’embarque pas la technologie Mini Led. Il reste néanmoins agréable à regarder grâce à son bel écran Liquid Retina compatible HDR et Pro Motion jusqu’à 120 Hz. La tablette proposera une excellente fluidité et une bonne qualité d’image.

Globalement le même physiquement, l’iPad Pro de 2021 apporte tout de même son lot de nouveauté. Eh oui avec le télétravail qui est de plus en plus fréquent, la firme de Cupertino a tenu a améliorer la qualité sonore. La tablette profite de quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos. À cela s’ajoutent cinq micros annoncés de « qualité studio » pour un rendu excellent au niveau des voix. Côté photo, on retrouve un capteur grand-angle de 12 mégapixels, un ultra grand-angle de 10 mégapixels ainsi qu’un capteur LiDAR, qui a notamment l’avantage de fournir le suivi de mouvement et la détection 3D, en plus de mesurer la profondeur— très pratique pour la réalité augmentée.

L’arrivée de la puce M1 sur la gamme Pro des iPad

La véritable nouveauté se trouve dans les entrailles de la tablette. Après avoir équipé la plupart des ordinateurs portables de la puce M1 — basé sur une architecture ARM — Apple continue son ascension et l’intègre cette fois sur l’iPad Pro. Cette configuration assure des performances jusqu’à 40 % plus rapides que la génération précédente, ce qui permet à cette 5e itération de l’iPad de se mesurer sans problème à certains ordinateurs. De plus, l’iPad embarque désormais un port USB-C compatible Thunderbolt 4, ce qui devrait assurer encore plus de rapidité et de polyvalence à l’appareil.

Concernant l’autonomie, c’est assez frustrant de voir que l’intégration de la puce M1 n’a pas permis d’accroître l’endurance de la tablette, comme elle avait pu le faire pour les ordinateurs portables d’Apple. La tablette propose toujours une dizaine d’heures d’autonomie, mais qui suffira à faire tenir une journée avant de tomber en rade de batterie.

