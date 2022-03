Quand Amazon fait un bel effort pour réduire le prix de l’Apple Watch SE

Les prix des produits Apple baissent rarement : c'est pourquoi il faut sauter sur l'occasion quand c'est le cas. Amazon propose en ce moment un tarif intéressant sur l'Apple Watch SE (GPS), et ce sur les deux tailles. Ainsi, la version 40 mm passe de 299 euros à 261 euros, tandis que le modèle 44 mm est affiché à 291 euros au lieu de 329 euros.

Apple a appliqué son concept de déclinaison abordable d’un produit, baptisée « SE », à sa montre connectée. L’Apple Watch est donc proposée dans une version allégée et moins chère depuis 2020. Elle permet de profiter de tous les avantages de la smartwatch made in Apple, en faisant juste quelques concessions sur les capteurs et la puissance. En ce moment, les différents modèles sont à un prix plus intéressant grâce à une réduction allant jusqu’à 13 %.

Ce qu’il faut retenir de l’Apple Watch SE

Un écran Retina OLED

Un suivi approfondi des activités sportives

Un élégant boitier aluminium

L’Apple Watch SE (GPS) en version 40 mm est d’ordinaire vendue partout à 299 euros. En ce moment, elle est proposée à 261 euros sur Amazon, et ce dans différents coloris. La version 44 mm profite, elle aussi, d’une baisse de tarif et passe à 291 euros au lieu des 329 euros habituels.



La qualité de fabrication Apple

La marque à la Pomme propose certes une itération plus abordable pour sa montre connectée, mais il n’est pas question pour autant de faire des concessions sur le design et la qualité de la conception. Un design léché est donc toujours au rendez-vous pour l’Apple Watch SE, qui s’affiche avec un format carré et des bords arrondis. Le boitier, en version 40 mm, mesure 34,4 mm de large et 10,7 mm d’épaisseur. Son poids reste autour des 30 g, hors bracelet. Apple a choisi ici d’utiliser de l’aluminium, plus léger et moins couteux que le titane, mais cela reste de bonne facture. Les bracelets proposés sur cette offre sont ceux en silicone, qui restent confortables en toute situation.

L’écran est quant à lui toujours parfaitement lisible, grâce à une dalle OLED Retina lumineuse, avec 1000 nits. La Digital Crown est toujours là pour la navigation dans les menus.

De nombreuses fonctions, notamment pour le sport

Comme de nombreuses montres connectées, l’Apple Watch SE a été pensée pour un suivi optimal des activités sportives : vélo, cardio, course, yoga, danse, natation… la montre est d’ailleurs étanche jusqu’à 50 mètres. Elle comporte bien sûr les fonctions classiques que sont le GPS, l’altimètre et la boussole. Cependant, il fallait bien qu’Apple fasse des économies quelque part : elle n’intègre donc pas de capteur ECG et d’oxymètre, ce qui retire les fonctions d’électrocardiogramme et de taux d’oxygène dans le sang. Le suivi du rythme cardiaque et le suivi des cycles de sommeil sont eux bien là.

La puce qui propulse l’Apple Watch SE est la SiP S5, tout droit venue des Apple Watch Series 5. La montre s’avère donc logiquement moins puissante que les smartwatches haut de gamme d’Apple, les Series 7. La petite SE tourne, comme ses grandes sœurs, sous watchOS, ce qui assure une interface fluide. L’autonomie est correcte puisqu’elle monte jusqu’à 18 heures et que la batterie profite de la recharge rapide en USB-C.

