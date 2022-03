Les AirPods 3 ne valent pas plus chers que les AirPods 2 grâce à cette offre

Les AirPods 3 sont les derniers écouteurs sans fil en date d'Apple. Ils ont été lancés à 199 euros il y a quelques mois, mais ils tombent d'ores et déjà 149 euros grâce à ce code promo sur Rakuten, ce qui est actuellement le prix de vente conseillé des AirPods 2.

Si, pour l’instant, les AirPods 3 ne connaissent pas un aussi grand succès que leurs prédécesseurs malgré les nombreuses améliorations, c’est surtout à cause d’un prix bien trop proche du modèle Pro équipé de la réduction de bruit active. Serait-ce donc différent avec un tarif identique aux AirPods 2 ? Évidemment que oui, et c’est justement le cas aujourd’hui grâce à cette offre.

Que retenir des AirPods 3 ?

L’amélioration sonore et l’audio spatial

Meilleure autonomie que les AirPods 2

Le boîtier compact compatible MagSafe

Au lieu de 199 euros habituellement, les AirPods 3 d’Apple sont aujourd’hui disponibles à seulement 149 euros sur Rakuten en utilisant le code promo RAKUTEN15 avant de procéder au paiement. Vous aurez également droit à plus de 10 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le programme de fidélité du Club R.

Des AirPods 2, mais en mieux

Pas de réduction de bruit active pour les AirPods 3, mais le son promet d’être bien meilleur qu’avant. Cela passe tout d’abord par de nouveaux transducteurs et ensuite par la compatibilité avec la technologie Spatial Audio. Cette dernière offre une expérience sonore beaucoup plus riche et immersive, car elle récupère les signaux 5.1, 7.1 et Dolby Atmos et applique des filtres audio directionnels, ajustant les fréquences que chaque oreille entend. Vous aurez alors l’impression que le son vient de la droite, de la gauche, d’en bas, d’en haut, etc. De plus, les écouteurs d’Apple peuvent aussi récupérer les mouvements de votre corps et adapter en temps réel les sons à l’espace et à la position de votre tête.

Que ce soit pour les MacBook ou les iPhone, la firme de Cupertino ne cesse d’améliorer l’autonomie de ses appareils et les nouveaux AirPods 3 ne dérogent pas à la règle. La marque annonce 6 heures d’utilisation avec les oreillettes et jusqu’à 30 heures avec le boîtier de charge, qui est d’ailleurs bien plus compact que sur les AirPods 2. Ce dernier a la particularité d’être compatible MagSafe et de proposer une charge rapide efficace : seulement 5 minutes pour 1 heure d’écoute. Notez enfin qu’ils profitent également d’une résistance à l’eau et à la transpiration.

Avec look des AirPods Pro

La chose qui frappe avec les nouveaux écouteurs d’Apple, c’est le design. En effet, les AirPods 3 abandonnent la longue tige droite du modèle précédent pour plus se rapprocher du look introduit par les AirPods Pro. Pas d’embouts en silicone en revanche, cette nouvelle génération de true wireless conserve le format « bouton » qui vient simplement se loger à l’entrée du conduit auditif. Cela peut être une bonne chose pour celles et ceux qui n’aiment pas les intra-auriculaires, mais cela a forcément un impact sur l’isolation passive et le maintien dans les oreilles.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur les Apple AirPods 3.

