Le Xiaomi Redmi Note 11 est à un excellent prix, mais seulement aujourd’hui

Le Xiaomi Redmi Note 11 est un smartphone peu coûteux, mais qui n'est pas en reste niveau composant afin d'assurer des performances honorables. Aujourd'hui, la version 128 Go passe de 249,90 euros à seulement 179,99 euros.

Lancé il y a quelques semaines, le Xiaomi Redmi Note 11 est un smartphone entrée de gamme, ou presque. En effet, avec son écran AMOLED à 90 Hz, son SoC efficace et sa grosse batterie, le smartphone de Xiaomi se trouve dans le haut du panier dans sa catégorie. Il offre un excellent rapport qualité-prix et devient encore plus intéressant aujourd’hui grâce à ce code promo.

Les points forts du Redmi Note 11

Un bel écran AMOLED à 90 Hz

Un SoC entrée de gamme efficace

Une autonomie confortable couplée à la charge rapide

Sorti il y a quelques semaines au prix de 249,90 euros, la version 4 + 128 Go du Xiaomi Redmi Note 11 tombe aujourd’hui à 179,99 euros sur le site Rakuten. Il suffit d’utiliser le code RAKUTEN15 avant de procéder au paiement.

La prochaine star de l’entrée de gamme

Nous voilà de nouveau face à un smartphone de Xiaomi, et celui-ci impressionne par sa fiche technique pour un prix très contenu. Sans être hors du commun, il se montre très équilibré et c’est finalement là que réside sa réelle force. Son apparence est très appréciable avec son écran aux bordures peu épaisses et le poinçon situé en haut au milieu. Le Redmi Note 11 embarque une dalle AMOLED qui apporte avec elle des contrastes infinis. Sa diagonale est de 6,43 pouces en FHD+, et s’accompagne en plus d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Xiaomi a également tenu à proposer des haut-parleurs stéréo pour profiter d’une meilleure qualité sonore. Encore une fois, le constructeur chinois muscle toujours plus son jeu sur ce domaine et laisse très peu de chances à ses rivaux.

Une fois retourné, le module photo du Redmi Note 11 ressemble trait pour trait au modèle S, mais ne dispose pas des mêmes capteurs. Le Note 11 se compose d’un capteur principal de 50 mégapixels, avec un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un macro de 2 mégapixels et un de profondeur de 2 mégapixels. Le smartphone de Xiaomi fait donc preuve de polyvalence, mais n’est pas un champion dans le domaine de la photo. Les clichés restent corrects, mais sans briller surtout une fois la nuit tombée.

Avec une configuration équilibrée

Pour cette tranche de prix, il faut bien sûr s’attendre à quelques concessions. Ce n’est pas un monstre de puissance, mais ce modèle a le mérite d’être efficace. Grâce à sa puce Snapdragon 680, avec 4 Go de mémoire vive, vous bénéficierez d’une expérience utilisateur assez fluide. Pour celles et ceux qui sont adeptes des jeux 3D gourmands, vous pouvez passer votre chemin, car ce smartphone n’est pas conçu pour supporter de telles expériences. En revanche, cette configuration suffira amplement pour consulter vos réseaux sociaux, faire de la navigation web et supporter du multitâche. Côté logiciel, c’est bien sûr la dernière version de l’interface maison, MIUI 13 basée sur Android 11.

Enfin, il possède un autre atout : sa grosse batterie de 5 000 mAh. Avec une telle capacité, le smartphone a de quoi tenir pendant 1 à 2 jours loin d’une prise. Ce qu’on apprécie surtout sur le Redmi Note 10, c’est qu’il dispose tout de même d’une charge rapide jusqu’à 33 W. Vous allez pouvoir récupérer environ 50 % en une trentaine de minutes. C’est toujours mieux que certains téléphones haut de gamme qui se cantonnent par exemple à 25 W. Petit plus, ce smartphone dispose d’un port jack pour ceux qui ne sont pas passés au sans-fil. On note également la présence d’une puce NFC ainsi que d’une certification IP53 pour résister un minimum aux éclaboussures et à la poussière.

Pour en apprendre davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Redmi Note 11.

