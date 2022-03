Banques en ligne et néobanques : les 3 offres du moment pour gagner un peu d’argent

Choisir sa prochaine banque est souvent un casse-tête, mais tout comme les forfaits mobiles ou internet il est possible de faire de bonnes affaires. En ce moment ,3 banques proposent des primes de bienvenues allant au-delà de 100 euros : la Société Générale, Monabanq et Orange Bank.

L’actualité des banques en ligne est toujours aussi constante et il n’est pas rare de tomber sur des offres très intéressantes dans le cas où vous souhaitiez changer la façon dont vous gérez votre argent. En ce moment, 3 banques proposent des offres de bienvenues dépassant les 100 euros : La Société Générale, Monabanq et Orange Bank.

Aperçu des offres

Sobrio chez la Société Générale : Jusqu’à 130 euros de prime

La Société Générale a depuis quelque temps revu toute son offre pour se donner des airs de banque en ligne. L’offre Sobrio va dans ce sens et ses tarifs sont parmi les plus compétitifs du marché pour les prestations offertes. De plus, chaque client dispose des avantages d’une banque traditionnelle comme l’attribution d’un conseiller bancaire ou l’accès à des produits plus spécifiques comme les assurances, les prêts ou les livrets d’épargne.

La première carte VISA nommée Evolution est accessible à 7,20 euros par mois, la seconde VISA Classique est à 7,90 euros par mois et la dernière, la VISA Premier, est à 14,90 euros mensuels. Vous pouvez donc profiter de cette offre pour vous voir rembourser une bonne partie des cotisations annuelles de ces cartes.

L’application Société Générale (disponible sur Android et iOS) propose notamment une catégorisation automatique de ses dépenses et des options de sécurité comme le déverrouillage par empreinte digitale. Cette dernière est même compatible Paylib et Apple Pay pour les paiements sans contact via mobile et vous pouvez même configurer une montre connectée pour payer avec via les terminaux compatibles. On regrette tout de même l’absence de Google Pay.

En ce moment et jusqu’au 24 mars, la Société Générale propose, en ouvrant un compte Sobrio, jusqu’à 130 euros de prime : 80 € offerts pour l’ouverture en ligne d’un premier compte bancaire et 50 € offerts si vous domiciliez vos prélèvements/virements réguliers chez Société Générale.

Pratiq/Uniq chez Monabanq : jusqu’à 120 euros de prime

Monabanq est une banque filiale du Crédit Mutuel. Elle profite donc du savoir-faire de l’entreprise sur ce type d’activité. La banque a été élue « Service Client de l’année » pour la 5e année consécutive. Avec son offre baptisée Pratiq, Monabanq propose un forfait complet à partir de 2 euros par mois que ce soit pour un compte individuel ou un compte joint. La carte VISA classic est quant à elle gratuite et il est possible de souscrire à une carte VISA Premier pour 3 euros en plus par mois.

Il faut cependant savoir que les offres Pratiq et Uniq sont divisées en 4 offres bien distinctes avec des services proportionnels aux prix mensuels. L’offre la plus intéressante (Uniq+) est évidemment la plus chère. Pour 9 euros par mois, la souscription propose un service bancaire intégral avec notamment des paiements et retraits gratuits et illimités à l’étranger, un package assurantiel complet et la fourniture d’un chéquier siglé au Crédit Mutuel.

Accessible sur iOS et Android, l’application Monabanq permet de suivre facilement son budget et de faire des virements et autres opérations intuitivement en quelques gestes. Vous pouvez également avoir accès à vos comptes via la plateforme Web. En revanche, toujours pas de paiements mobiles via Google Pay ni Apple Pay.

Si vous souhaitez effectuer une ouverture de compte courant chez Monabanq, en ce moment, jusqu’à 120 euros sont offerts. Cette prime comprend 80€ à l’ouverture et 40 euros supplémentaires si vous optez pour une carte VISA Premier qu’elle que soit l’offre.

Carte premium chez Orange Bank : jusqu’à 100 euros de prime

Orange Bank est l’une des premières néobanque françaises. Comme ses concurrentes, elle est résolument tournée vers la gestion sur mobile grâce à une application ergonomique et très facile d’utilisation.

Côté offre, si Orange Bank propose bien une carte Visa gratuite, elle met également à disposition une carte Visa Premium à 7,99 € par mois et 4,99 euros par mois pendant 6 mois pour les jeunes de 18 à 25 ans. Cette offre premium est naturellement bien plus avantageuse avec un niveau de service plus complet. On retrouve notamment les paiements et retraits gratuits dans le monde entier ou encore des plafonds de paiements et de retraits plus élevés (1 500 euros minimums pour les paiements, 600 euros minimums pour les retraits). La carte Mastercard Gold se démarque en plus avec ses garanties d’assurances et d’assistantes : assurance voyage, prise en charge du transport ou du rapatriement en cas d’accident, remboursement de bagage volé, etc. Enfin, la carte vous donne la possibilité de bénéficier d’avantages en cashback pour rembourser en partie vos achats en boutique Orange.

Côté Mobile, la banque compte sur son application très simple d’utilisation, complète et aussi sur le paiement mobile via Google Pay et Appel Pay.

En ce moment, Orange Bank offre une prime de bienvenue de 100 euros pour tous nouveaux clients optant pour une carte Premium : 50 euros dès l’ouverture du compte et 50 euros remboursés sur vos factures Orange que ce soit côté forfait mobile ou internet.

Comparateur de banques

Si vous souhaitez découvrir d’autres offres, n’hésitez pas à consulter notre comparateur de banques.

