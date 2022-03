Beats Studio3 : ce casque à réduction à bruit est actuellement à moitié prix

Doté de la réduction de bruit, et d’une grande autonomie (40 heures), le Beats Studio 3 est à un casque à considérer surtout avec 52 % de réduction. Il passe de 349 euros à 169 euros.

Parmi les casques à réduction de bruit, le Sony WH-1000XM4 fait du parti du haut panier, mais il faut y mettre le prix. Pour ceux dont le budget est assez serré ou qui souhaitent tout simplement ne pas dépenser plus de 300 euros dans un casque, il en existe certains à prix raisonnable. C’est le cas aujourd’hui du Studio3 de Beats, un casque (très) endurant doté de la réduction de bruit qui est proposé à moins de 170 euros, grâce à une réduction de 180 euros sur son prix initial.

Le Beats Studio3, en quelques mots

Le design propre à la marque

Un son puissant sans trop de distorsions

Une autonomie plus qu’assurée (jusqu’à 40 heures)

Au lieu d’un prix barré à 349,95 euros, le casque audio Beats Studio3 Wireless est aujourd’hui en promotion à 169 euros sur Amazon, soit plus de 50 % de remise immédiate. C’est d’ailleurs le prix le plus bas constaté sur le site e-commerçant.

Un casque audio classique, mais avec un son puissant

Le design du Beats Studio3 Wireless est reconnaissable avec sa conception épurée fidèle à la marque. Sur le casque circum-auriculaire, les coussinets sont très confortables pour les oreilles, mais son poids de 260 grammes risque de se faire sentir par une légère pression sur le sommet du crâne après quelques heures d’écoute. Il est pliable pour se ranger facilement et est livré avec un étui de transport pour le protéger lors de vos déplacements.

Ce casque dispose de la technologie la réduction de bruit, grâce à la fonction Pure ANC (Pure Adaptive Noise Cancellation). En réalité, il s’agit plus ici d’une sensation d’étouffement que de quasi-annulation du son. On est donc loin de ce que peut proposer la concurrence — Sony et Bose — mais cela reste suffisant pour une bonne isolation. Cette fonction parvient à atténuer activement les bruits environnants, afin que l’utilisateur puisse profiter pleinement du son de la musique. Côté audio, le casque offre un son clair et puissant, sans trop de distorsions lorsque le volume est poussé à fond. Cependant, il faut noter que les basses ne sont pas très profondes et que les aigus ont parfois tendance à faire grincer des dents, selon le style de musique que vous écoutez.

L’avantage de la puce W1 d’Apple

Le constructeur de casques et d’écouteurs Beats appartient à Apple et de ce fait, il bénéficie parfois de l’expertise de son propriétaire dans le domaine du sans-fil. C’est le cas du Studio3 qui intègre la puce W1 inaugurée par Apple avec ses AirPods. Celle-ci permet de faciliter la connexion avec un appareil de la Pomme et également de permettre le transfert instantané de votre iPhone à votre iPad ou MacBook via votre compte iCloud.

Cette puce apporte surtout une meilleure gestion de l’autonomie. D’après le constructeur le casque est capable de tenir 22 heures avec la fonctionnalité Pure ANC activée, et jusqu’à 40 heures sans réduction de bruit. C’est donc un casque très endurant et idéal pour écouter sa playlist sans craindre d’être à court de batteries. En plus de proposer une autonomie confortable, le casque peut récupérer trois heures d’écoutes avec seulement dix minutes de charge grâce à sa technologie Fast Fuel.

Trouver le casque sans fil qui vous convient

