Le MacBook Air M1 est enfin de retour avec une promotion intéressante

Que ce soit pour la puissance ou l’autonomie, le MacBook Air 2020 a de quoi surprendre avec son processeur maison. C’est d’ailleurs l’occasion parfaite pour l’obtenir à prix réduit avec cette remise immédiate de 130 euros.

Depuis 2020, Apple a bouleversé le marché en introduisant sa première puce ARM, la M1. Avec cette puce, la firme californienne a tenu ses promesses en proposant de meilleures performances que sous Intel. D’ailleurs, les nouvelles puces récemment présentées par la marque ont fait sensation tant leur puissance impressionne, mais ces dernières ne s’adressent pas au grand public. Le MacBook Air M1 de 2020 reste donc ce qu’il y a de plus accessible côté laptop chez Apple, et ainsi profiter d’un bon ordinateur portable à la fois puissant et endurant qui coûte moins de 1 000 euros.

Ce qu’il faut retenir du MacBook Air M1

Les excellentes performances de la puce Apple M1

Un laptop endurant (avec plus de 15 heures d’autonomie)

Dépourvue de ventilateur et donc, plus silencieux

Avec un prix de lancement à 1 129 euros, le MacBook Air 2020 M1 est actuellement à un meilleur prix sur E.Leclerc et Amazon. On le retrouve à 999 euros, soit 130 euros de remise immédiate. C’est toujours bon à prendre, surtout que les promotions se font rares sur les produits Apple.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le MacBook Air 2020 M1. Le tableau se met à jour automatiquement.

Le plus abordable des MacBook

En termes de design, la marque à la Pomme n’a pas fait évoluer véritablement l’esthétique du nouvel ordinateur portable. Le MacBook Air 2020 reprend les grandes lignes de son prédécesseur avec des finitions exemplaires, qui font le succès des appareils portables de la marque. On retrouve toujours une esthétique sobre et élégance, avec un châssis en aluminium, ainsi qu’un clavier rétroéclairé embarquant le Magic Keyboard — plus agréable à utiliser que le clavier papillon. On retrouve une diagonale de 13 pouces avec un écran Retina True Tone et un poids plume de 1,29 kilo pour pouvoir le transporter partout avec vous. On peut également compter sur la présence de TouchID afin de déverrouiller l’appareil d’un seul clic.

Les bienfaits de la puce M1

Mais la petite révolution que la firme de Cupertino a opérée, c’est l’intégration de la nouvelle puce M1, basée sur une architecture ARM, dans les ultraportables de la marque. Ce processeur, qui remplace donc les anciens Intel Core, est nettement plus performant. La marque promet même des performances de processeur jusqu’à 3,5 fois supérieures, ainsi que des performances graphiques jusqu’à 5 fois plus rapides. Avec une telle configuration, vous pourrez effectuer vos tâches quotidiennes sans aucun ralentissement, de même lors le montage vidéo ou photo pour les créatifs. Tout ça, dans un silence absolu, car ce modèle est dépourvu de ventilateur, et sera donc moins bruyant que par le passé.

Ce changement a aussi permis d’augmenter l’autonomie de la machine. Désormais, le MacBook Air M1 se porte mieux, grâce à la puce M1 qui assure une hausse de 50 % par rapport à la génération précédente. L’ultrabook est capable de tenir jusqu’à environ 20 heures avec une utilisation classique — jusqu’à 15 heures de navigation web sans fil. Toutefois, sachez que ce changement de processeur impose une réécriture des applications, mais vos anciens logiciels X86 pourront encore être utilisés grâce à l’émulateur de Rosetta 2. Notez que ce MacBook Air dispose d’un SSD de 256 Go, lequel est annoncé également comme deux fois plus rapide que l’ancienne génération, et de 8 Go de mémoire vive pour compléter le tout.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Apple MacBook Air 2020 M1.

On vous aide à choisir votre prochain ordinateur

Afin de découvrir la concurrence du MacBook Air M1, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables du moment.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.