Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G est enfin disponible : à quel prix et où l’acheter ?

Depuis son annonce officielle, il aura fallu attendre environ deux mois pour pouvoir mettre la main dessus. Eh oui, après une présentation en janvier dernier, la version 5G du Xiaomi Redmi Note 11 Pro est dès aujourd'hui disponible chez la majorité des revendeurs et il promet, comme ses prédécesseurs, un excellent rapport qualité-prix.

La cuvée 2022 de la gamme abordable de Xiaomi arrive au compte-gouttes. On a eu d’abord droit aux Xiaomi Redmi Note 11 et Note 11S en février dernier, puis à la version 4G du Redmi Note 11 Pro quelques semaines plus tard et c’est maintenant le tour du modèle 5G du Redmi Note 11 Pro de faire son entrée. Cette déclinaison du smartphone était très attendue, alors voici où vous pouvez l’acheter au meilleur prix possible.

Où acheter le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G ?

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G est dès à présent en vente à 339,90 euros pour le modèle 6+64 Go, à 369,90 euros pour 6+128 Go et à 399,90 pour 8+128 Go. Plusieurs coloris sont disponibles : Gris graphite, Blanc glacier et Bleu océan.

Quelles différences avec la version 4G ?

Sur beaucoup de points, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G est le même smartphone que son homologue 4G. On retrouve le même design, avec des tranches rappelant fortement les contours d’un iPhone : une d’aluminium qui entoure le téléphone et le même gabarit, avec un poids de moins de 200 grammes et une diagonale d’écran de 6,67 pouces. La dalle semble prometteuse, utilisant la technologie AMOLED avec une définition Full HD+ et un taux de rafraichissement à 120 Hz, ainsi qu’un taux d’échantillonnage tactile de 360 Hz.

Pour l’autonomie, il est également logé à la même enseigne que le Redmi Note 11 Pro 4G, avec un accumulateur d’une capacité de 5 000 mAh. C’est 20 mAh de moins que son prédécesseur, mais cette petite différence ne devrait pas impacter l’endurance du smartphone, qui est estimée à environ deux jours sur le papier. Le système de charge rapide promet ensuite d’être très efficace, puisque le bloc de 67 W livré avec le téléphone peut lui faire récupérer 50 % de batterie en seulement 15 minutes, et les 100 % entre 30 et 40 minutes, selon la marque. La charge sans fil n’est en revanche pas de la partie.

Les différences avec la version 4G viennent tout d’abord au niveau de la photo. Le Redmi Note 11 Pro 5G embarque un capteur principal de 108 mégapixels (le Samsung HM2 de 1/1,52″, capable d’offrir beaucoup de détails, même en basse lumière), un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Jusque-là, rien de bien dramatique, mais il fait tout de même l’impasse sur le capteur de profondeur de 2 mégapixels que l’on retrouve pourtant sur l’autre modèle. Un peu moins de polyvalence donc, mais la même qualité des clichés entre les deux, du moins on l’espère.

Ce qui va surtout changer, c’est le choix du SoC intégré dans le smartphone. Si le Note 11 Pro 4G a fait le choix de MediaTek avec un Helio G96, le Note 11 Pro 5G tourne sa veste et va du côté de chez Qualcomm pour embarquer le Snapdragon 695, avec entre 6 et 8 Go de RAM selon le modèle choisi. Les deux configurations devraient proposer des performances assez similaires, mais la dernière citée apporte évidemment une comptabilité avec le réseau mobile ultra rapide qui se déploie lentement, mais sûrement, en France. Xiaomi a déjà eu recourt à cette puce, puisque c’est celle qui équipe déjà son Poco X4 Pro 5G.

