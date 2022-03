Amazon baisse d’ores et déjà le prix de la nouvelle Xiaomi Watch S1

La Watch S1 vient à peine d'arriver sur le marché qu’elle est déjà en promotion sur Amazon. Vous pouvez dès aujourd'hui obtenir la toute nouvelle montre connectée de Xiaomi pour 245,89 euros au lieu de 269,99 euros habituellement.

Après ses smartphones, c’est du côté des wearables que Xiaomi monte en gamme. Le constructeur a dévoilé deux nouvelles montres connectées : la Watch S1 Active et la Watch S1. Cette dernière se distingue par sa conception plus luxueuse avec ses matériaux premium. Outre son aspect élégant, cette nouvelle montre connectée a de quoi plaire, surtout quand son prix baisse de près de 25 euros seulement quelques jours après la sortie.

La Xiaomi Watch S1 en quelques mots

Une montre connectée aux finitions premium

Avec un bel écran AMOLED de 1,43 pouce

Les nombreuses fonctionnalités liées au sport et à la santé

Une autonomie confortable

Au lieu de 269,99 euros habituellement, la Xiaomi Watch S1 (coloris Black) est déjà en promotion à 245,89 euros sur Amazon.

Si votre budget est un peu plus limité, la Xiaomi Mi Watch — aka l’ancien modèle premium de la marque — est également en promotion sur Amazon.

Une montre connectée plus premium

Comparée au modèle Active, la Xiaomi Watch S1 aborde un aspect plus premium. On retrouve un boîtier avec des matériaux de luxe, à savoir un verre en saphir et un boîtier en acier inoxydable, lequel s’attache au poignet avec un bracelet en cuir. De quoi offrir des finitions très agréables à l’œil. Il faut dire que la Watch S1 joue la carte de la sobriété dans un format relativement contenu (46,5 x 46,5 x 10,9 mm) pour un poids de 52 grammes sans le bracelet. À l’utilisation, on a affaire ici à une montre élégante qui se fera assez discrète à votre poignet, telle une montre horlogère classique.

La montre intègre un écran circulaire AMOLED (compatible Always-on Display) de 1,43 pouce avec une définition de 466 x 466 pixels. L’écran est confortable pour lire les informations inscrites sur votre montre. Doté d’un capteur de luminosité, l’affichage saura s’adapter automatiquement à la luminosité ambiante. Vous pourrez ainsi l’utiliser en plein jour et la consulter confortablement sans être gêné par les reflets. Il sera d’ailleurs possible de personnaliser la montre avec plus de 200 cadrans proposés sur le catalogue de la marque.

Un suivi complet, santé et sport

Bien entendu, la montre vous accompagne au quotidien et embarque de nombreux capteurs. Côté santé, elle est plutôt complète, car elle est capable de mesurer votre fréquence cardiaque, mais également votre saturation en oxygène dans le sang (SpO2) ainsi que, bien évidemment, le nombre de pas parcourus dans la journée. De nombreuses informations sont disponibles directement sur l’écran, mais il faut passer par l’application Mi Wear (disponible sur Android et iOS) pour des analyses plus poussées et complètes.

Elle propose notamment 19 activités qui sont proposées base comme : la marche en extérieur, le yoga, le triathlon, l’escalade ou jusqu’à la nage en eau libre — car étanche jusqu’à 5 ATM —, mais il est possible d’avoir accès à 100 autres modes d’exercices. La montre intègre aussi un GPS double bande pour faciliter ses entraînements en extérieur et obtenir un suivi plus précis.

Enfin côté autonomie, le constructeur promet une autonomie de 12 jours dans un usage classique, jusqu’à 24 jours en mode économie d’énergie, et 30 heures avec le GPS activé, pendant un trail par exemple. Dans les faits, elle devrait tenir moins longtemps, il faut dire que le mode Always-On et les mesures de santé ont tendance à réduire l’autonomie — mais la Xiaomi Watch S1 n’a pas à rougir non plus face à des modèles de Samsung ou d’Apple qui tiennent entre 1 à 2 jours. Avec celle de Xiaomi, vous allez pouvoir mesurer le sommeil la nuit sans avoir besoin de la recharger chaque soir. Elle dispose même de la charge sans fil — il faudra compter sur un peu plus de deux heures.

