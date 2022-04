Inédit, le prix de la Samsung Galaxy Watch 4 Classic chute sous les 150 €

La Samsung Galaxy Watch 4 Classic est une montre premium, dont le prix est fortement en baisse aujourd’hui. Si la version 42 mm et Bluetooth était à 369 euros à sa sortie, elle revient aujourd'hui à seulement 144,57 euros grâce cette offre.

Avec sa quatrième génération de Galaxy Watch, Samsung a fait un retour en force sur le segment des montres connectées qui n’est pas passé inaperçu. Ces deux nouvelles tocantes, la Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch 4 Classic, changent de système d’exploitation et intègrent à présent One UI Watch basé sur WearOS 3. Une petite révolution, qui permet de profiter d’une expérience utilisateur beaucoup plus fluide et, surtout, profiter de la richesse du Google Play Store pour installer les applications. Bien entendu, les fonctionnalités liées à la santé sont toujours aussi complètes, ce qui fait de la Watch 4 Classic le compagnon idéal au quotidien. Mieux encore, son prix devient bien plus accessible grâce à une réduction de 225 euros sur son prix de lancement.

La Galaxy Watch Classic 4 en quelques mots

Une montre connectée au design réussi avec un bel écran OLED

La fluidité de WearOS et la puce Exynos W920

Des fonctionnalités santé et sport plus poussées

Une montre connectée qui mise sur la fluidité

La Samsung Galaxy Watch 4 Classic reprend les grandes lignes de la Watch 3. On retrouve ainsi les traits sportifs de la wearable de Samsung, avec des finitions exemplaires. Elle propose des matériaux nobles en proposant un revêtement mat du boîtier en acier inoxydable, du plus bel effet. Cette version intègre une lunette rotative, même si cela n’a rien de nouveau, elle assure toujours une bonne fluidité pour la navigation dans les menus et permet de ne pas toucher l’écran de la montre. Concernant l’écran, il existe deux formats pour ce modèle, la version 42 mm et la version 46 mm. Samsung propose un écran de 1,2 pouce de diamètre avec une définition de 396 x 396 pixels pour le plus petit boîtier. Avec la technologie OLED, la montre propose des noirs plus profonds et consomme peu d’énergie. La luminosité peut être réglée automatiquement ou manuellement, et s’adapte bien à l’environnement. De plus, la montre dispose du mode Always-on.

L’un des changements majeurs se situe dans les entrailles de la montre, puisque Samsung délaisse son système d’exploitation Tizen et se tourne vers WearOS, avec l’interface One UI Watch. Ce changement apporte une nouvelle interface simple à utiliser et fluide, mais permet surtout d’avoir accès à un large panel d’application du Play Store nettement plus riche, directement depuis la montre. Vous allez donc pouvoir télécharger toutes vos applications favorites, comme Google Fit, YouTube Music ou Spofity — d’ailleurs utilisables en mode hors-ligne grâce aux 16 Go de stockage.

Une montre endurante qui met l’accent sur la santé et le sport

Au niveau des performances, la montre connectée du géant coréen est propulsée par une nouvelle puce : l’Exynos W920 avec une gravure en 5 nm, avec un CPU et un GPU bien plus rapides que les anciens processeurs. La RAM et le stockage ont également été augmentés par rapport aux générations précédentes pour un confort d’utilisation accru. Mieux encore, cette configuration permet non seulement de meilleures performances, mais aussi une meilleure autonomie. Selon le constructeur, la montre est capable de tenir environ 2 jours, soit jusqu’à 40 heures d’utilisation pour une recharge en 2 heures.

Comme toute montre connectée, la Galaxy Watch 4 Classic est équipée de nombreux capteurs. Vous allez pouvoir relever la tension artérielle et faire des ECG. On retrouve un nouveau capteur qui mesure la bio-impédance permettant de déduire la masse musculaire et graisseuse de votre corps simplement en mettant deux de vos doigts sur les électrodes présentes sur les deux boutons de la montre. Elle sera même capable de détecter vos ronflements et propose un suivi continu de l’oxygénation du sang durant le sommeil. Quant aux fonctions sportives, la montre propose une dizaine d’entrainements sur l’application officielle de la marque, mais vous pourrez profiter de bien plus d’exercices physiques avec les applications tierces. Sachez que la Watch 4 Classic est certifiée IP68 pour résister à la poussière et à l’immersion dans l’eau jusqu’à 50 mètres de profondeur.

N’hésitez pas à consulter notre test complet sur la Galaxy Watch 4 Classic de Samsung pour en savoir plus.

