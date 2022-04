Un prix déjà en baisse pour la sortie du Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G vient tout juste d'être commercialisé et il est déjà en promotion chez certains revendeurs. Le prix du modèle avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage passe donc de 449 euros à seulement 419 euros.

Le nouvelle famille de smartphones abordables chez Xiaomi regroupe désormais 4 références : le Redmi Note 11, le Redmi Note 11S (existe en version 5G), le Redmi Note 11 Pro (existe aussi en version 5G) et le Redmi Note 11 Pro Plus 5G. Ce dernier est bien évidemment le mieux loti, avec une fiche technique qui se rapproche encore et toujours plus du segment premium. C’est aussi le plus cher, mais son prix est d’ores et déjà en baisse chez plusieurs e-commerçants malgré le fait qu’il vient juste de sortir.

Où acheter le Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G ?

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G sera commercialisé au prix de vente conseillé de 449 euros pour le modèle 6+128 Go, de 479 euros pour le modèle 8+128 Go et de 499 euros pour le modèle 8+256 Go. La dernière version citée bénéficie d’ailleurs d’une réduction de 30 euros sur le site officielle.

Si vous le voulez encore moins cher, la Fnac, Darty et Boulanger proposent ce smartphone à partir de 419 euros. Amazon offre lui aussi une petite réduction, mais de seulement 20 euros via un coupon valable jusqu’au 18 avril prochain.

Tout savoir sur le Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G reprend en grande partie la fiche technique de la version Pro classique. On retrouve le même design, avec des tranches rappelant fortement les contours d’un iPhone, le même gabarit, notamment avec une diagonale d’écran de 6,67 pouces. La dalle semble toujours aussi prometteuse, puisqu’utilisant encore une fois de l’AMOLED avec une définition Full HD+ et un taux de rafraichissement à 120 Hz, ainsi qu’un taux d’échantillonnage tactile de 360 Hz. Une protection Gorilla Glass 5 est de la partie, ainsi qu’une certification IP53 pour résister un minimum à l’eau et la poussière.

Pour la photo, on retrouve la même composition que la version 5G du Redmi Note 11 Pro, à savoir un capteur principal de 108 mégapixels (le Samsung HM2 de 1/1,52″, capable d’offrir beaucoup de détails, même en basse lumière), un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Cependant, il faut tout de même préciser qu’il fait lui aussi donc l’impasse sur le capteur de profondeur de 2 mégapixels que l’on retrouve pourtant sur le modèle 4G. Un peu moins de polyvalence au programme donc, mais une qualité des clichés très acceptable, de jour comme de nuit, d’après notre test du Redmi Note 11 Pro 5G.

Ce qui va réellement changer avec ce Redmi Note 11 Pro Plus 5G, c’est la puissance. En effet, cette version s’équipe d’un Dimensity 920 de MediaTek à la place du Snapdragon 695 de Qualcomm. Sur les benchmarks comme AnTuTu 8, on remarque tout de même un écart d’environ 100 000 points, ce qui permettra sans aucun doute d’abuser encore plus du multitâche ou encore de pousser un peu plus les graphismes à fond dans certains jeux 3D. Le smartphone tourne actuellement sous MIUI avec Android 11, mais il devrait bientôt recevoir l’actuelle mise à jour majeure de l’OS de Google.

L’autre élément qui fait la différence, c’est la charge rapide. Si le Redmi Note 11 Pro 5G est déjà très confortable à ce niveau-là avec 67 W de puissance, ce modèle Plus va encore plus loin avec 120 W. Cette technologie déjà utilisée sur le Xiaomi 11T Pro vous permettra tout simplement de récupérer des pourcentages en un temps record. Selon la marque, le téléphone peut passer de 0 à 100 % en seulement 15 minutes. La batterie est en revanche un peu plus petite en termes de capacité, puisque l’accumulateur passe de 5 000 à 4 500 mAh. Si on imagine très bien ce smartphone tenir facilement la journée, cela est beaucoup moins sûr d’aller plus loin que ça, surtout que la fiche technique est légèrement plus énergivore qu’avant.

Les autres smartphones Xiaomi

Afin de découvrir les autres références du constructeur chinois que nous recommandons sans hésitation chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Xiaomi en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.