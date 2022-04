Grâce à une vente flash, le TV Samsung QLED de 65″ (HDMI 2.1) perd 800 € de son prix d’origine

Si vous souhaitez vous procurer un téléviseur équipé d'une grande dalle à un prix moins élevé, il y a en ce moment une belle promotion. En effet, le modèle QLED 2021 en 65 pouces de Samsung est aujourd'hui proposé à 899 euros au lieu de 1 699 euros à son lancement.

La technologie OLED est certes meilleure, mais reste plutôt onéreuse, notamment pour l’achat d’un nouveau téléviseur. Samsung l’a bien compris et propose une gamme de TV QLED prenant en charge une foule de compatibilités. C’est le cas du modèle QE65Q80AA, qui en plus de profiter d’une grande diagonale et actuellement proposé avec 47 % de réduction par rapport à son prix initial.

Les caractéristiques du TV de Samsung

Une grande dalle QLED 4K de 65 pouces

La compatibilité HDR 10 et HDR10+

Compatible 4K 120Hz sur PS5, Xbox Series X et PC récents (HDMI 2.1)

Le système SmartTV avec de nombreuses applications

Affiché à 1 699 euros sur le site du constructeur, le TV QLED Samsung QE65Q80AA de 65 pouces chute à 899 euros sur le site Rue du commerce, grâce à une vente flash.

Une technologie maîtrisée à la perfection

Samsung offre son expertise sur ses téléviseurs et le modèle QE65Q80AA en profite. On fait face à un design sobre et élégant sous tous les angles. Sa dalle profite d’ailleurs de bordures très fines pour laisser pleinement s’exprimer la dalle d’une diagonale de 65 pouces. Il vous faudra prévoir de la place pour accueillir ce grand téléviseur, car il en impose. Le téléviseur offre une dalle QLED qui affichera des couleurs plus vives et une luminosité bien plus élevée qu’un écran LED classique. On peut regretter des contrastes pas forcément au niveau de l’OLED, mais cela reste tout de même très satisfaisant pour un téléviseur aussi grand à ce prix.

Grâce à sa compatibilité 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels), le téléviseur fournit une belle finesse d’image. De plus, il prend en charge les meilleures normes vidéo, à savoir le HDR10 et HDR10+ pour offrir une qualité d’affichage encore plus optimale devant vos contenus préférés. Côté audio, le Q80A profite de l’OTS (Object Tracking Sound), un système audio 6.2.2 qui exploite des haut-parleurs installés tout autour de la dalle et qui va reproduire le son là où l’action se passe. Cette gamme ne profite pas du Dolby Atmos, mais on retrouve la technologie Q-Symphony, qui permet de faire fonctionner simultanément les haut-parleurs du téléviseur avec une barre de son compatible, pour un meilleur effet surround.

Un TV qui ne manque pas d’atouts

Si vous avez une PlayStation 5 ou une Xbox Series X, ce modèle est un excellent choix. En effet, sa connectique HDMI 2.1 autorise la 4K à 120 images par seconde pour profiter au mieux des graphismes proposés par ces consoles next-gen. Vous pourrez ainsi jouer en profitant d’une action ultra-fluide sans saccades à l’affichage. Il est également compatible avec l’AMD Freesync Premium Pro et le VRR afin de lutter contre le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran. Samsung assure une expérience de jeu immersive avec la fonction Super Ultrawide Gameview qui permet d’obtenir un ratio d’affichage large de 21:9 à même de 32:9. Cerise sur le gâteau : la dalle dispose d’un taux de rafraîchissement natif de 100 Hz pour plus de réactivité et de fluidité en toutes circonstances.

Enfin pour vous offrir la meilleure expérience TV, Samsung propose son système maison Tizen qui propose plusieurs fonctionnalités bien pratiques. Vous pouvez diviser l’écran entre deux sources pour regarder un match de football et une vidéo YouTube en simultané, par exemple. On retrouve évidemment les classiques applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. La TV est également compatible avec Google Assistant, Alexa et Bixby. Si vous souhaitez diffuser du contenu directement depuis un appareil Apple, vous pourrez compter sur AirPlay 2.

QLED ou OLED ?

Si vous souhaitez découvrir d’autres références pour les comparer avec le TV Samsung de ce bon plan, nous vous invitons à lire notre guide des meilleures TV (QLED ou OLED) en 2022.

