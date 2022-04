Le routeur Wi-Fi Mesh ultra performant de Xiaomi est en promotion

Le Xiaomi Mesh System AX3000 est le récent routeur compatible Wi-Fi 6 de la marque chinoise. Il offre une grande couverture ainsi que des débits de haute volée, avec pour principal atout un prix défiant toute concurrence, et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui grâce à cette promotion.

Xiaomi a annoncé son routeur en même temps que les smartphones 11T et 11T Pro, soit 15 septembre 2021, le lendemain de la keynote d’Apple. Derrière le nom barbare de Mesh System AX3000 se cache un produit très surprenant capable de faire aussi bien que certaines références de chez Orbi ou TP-Link, mais pour un prix bien plus abordable, surtout qu’aujourd’hui une petite réduction de 20 euros vient alléger encore plus la facture pour en faire l’une des solutions les plus économiques du marché.

Ce qu’il faut retenir du Xiaomi Mesh System AX3000

Débit maximal jusqu’à environ 3 Gb/s

Couverture allant jusqu’à 372 m²

254 appareils connectés

Au lieu de 79,99 euros habituellement, le routeur Xiaomi Mesh System AX3000 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 59,99 euros sur le Mi Store. Si vous en prenez deux, prenez-les séparément, car en ce moment le pack de 2 n’est pas proposé avec une réduction, et coûte donc plus cher.

Facile à installer et à utiliser

Le Xiaomi Mesh System AX3000 prend la forme d’un petit monolithe de 9,7 cm x 9,7 cm x 22,2 cm, avec la présence de diverses rainures qui lui donnent un aspect plutôt moderne. Il peut donc se poser à la verticale ou à l’horizontale, mais on va surtout apprécier sa facilité d’installation et d’utilisation au quotidien. Comme tous les appareils de la marque, celui-ci se configure avec l’application Xiaomi Home disponible sur iOS et Android, mais il est aussi possible de passer par une interface web très complète. En effet, cette dernière permet d’accéder à toutes les fonctionnalités que propose ce routeur, avec en première vue un tableau de bord qui montre l’état du boîtier, du réseau ou de la configuration.

Pour remplacer la box de votre opérateur, le Mesh System AX3000 de Xiaomi offre tous les réglages avancés nécessaires, comme la possibilité de choisir le mode de fonctionnement (routeur ou point d’accès), de choisir les bandes utilisées ainsi que d’analyser les réseaux environnants pour choisir les bandes les moins encombrées afin d’optimiser les performances, d’utiliser plusieurs services de DNS dynamiques pour faciliter l’autohébergement ou encore le choix de se connecter à un ou plusieurs VPN et de choisir quel appareil utilisera tel ou tel VPN. En revanche, tout n’est pas parfait, notamment au niveau de la sécurité, où on regrette facilement le fait de ne pas pouvoir définir des périodes d’activité qui pourraient être utiles pour un éventuel contrôle parental.

Des performances de haute volée

Le routeur de Xiaomi est compatible Wi-Fi 6, la dernière norme de réseau sans fil actuelle, et est capable d’offrir un débit cumulé d’environ 3 Gb/s en associant les réseaux 2,4 GHz et 5 GHz, plus précisément 2 976 Mbi/s selon la marque. Ce n’est que théorique, mais dans les faits ce n’est vraiment pas si mal que ça, puisqu’on a obtenu un score de 943 Mbps en téléchargement et 900 Mbps en envoi avec l’un de nos laptops compatibles. Ces résultats sont obtenus si vous êtes dans la même pièce que le routeur, on s’éloignant dans une autre pièce séparée par un mur, nous avons obtenu tout de même une moyenne d’un peu plus de 700 Mbps. Même avec un appareil Wi-Fi 5 uniquement, les résultats sont bons puisque le débit était stable autour des 600 Mbps. En extérieur, ce n’est pas la même histoire, puisque le débit a chuté sous les 100 Mbps.

Si vous choisissez de prendre deux routeurs, cela n’améliorera pas forcément les performances, car le but premier d’un réseau maillé est surtout d’agrandir la couverture. Celle-ci se porte jusqu’à 370 m² selon Xiaomi, mais ça c’est si votre environnement est optimal, donc sans mur. Dans les faits, un seul boîtier est largement suffisamment pour un appartement de plus de 50 m², et envisagez d’en prendre deux si vous avez une maison avec étage. Vous pouvez d’ailleurs connecter jusqu’à 254 appareils différents, dont 4 qui peuvent être directement branchés via les ports Ethernet du boîtier.

