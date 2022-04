Le nouveau Oppo Reno 7 qui mise tout sur la photo est déjà en promotion

Le Oppo Reno 7 est une bonne alternative aux smartphones premium de la marque. Il possède des caractéristiques très intéressantes pour un prix contenu. Lancé aujourd’hui, ce smartphone est d’ores et déjà en promotion à 299 euros au lieu de 329,90 euros.

La gamme Find X de chez Oppo est ce qui se fait de mieux chez le constructeur, mais pour celles et ceux dont le budget est plus restreint la gamme Reno semble être la plus intéressante. Elle se veut plus abordable, avec tout de même de solides arguments sur le papier. La septième itération vient d’être officialisée et voit déjà son prix baisser grâce à cette réduction de 30 euros sur son prix.

Le Oppo Reno 7 en quelques mots

Un bel écran AMOLED FHD+ à 90 Hz

Un puissant SoC Qualcomm Snapdragon 680

Un module photo polyvalent

Compatible avec la charge rapide SuperVOOC de 33 W

Petit plus : tourne sous Android 12

Disponible en France dès aujourd’hui, le Oppo Reno 7 (8 + 128 Go) est d’ores et déjà en promotion chez Cdiscount. Son prix passe ainsi de 329,90 euros à 299 euros seulement.

Une formule bien maîtrisée

Le Oppo Reno 7 reprend le design anguleux de son prédécesseur pour une bonne préhension. Son apparence est loin d’être décevante, avec un look bien soigné et fin (7,5 mm d’épaisseur). Il dispose d’une dalle de 6,4 pouces, comme son prédécesseur et garde un format assez compact pour se glisser dans votre poche. Une fois allumée, on apprécie de retrouver une belle dalle AMOLED en définition FHD+, profitant d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour avoir une navigation plus fluide.

Assez similaire au modèle précédent, le Reno 7 se concentre sur la partie photo. Le nouveau smartphone d’Oppo est doté d’un capteur principal de 64 mégapixels, d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels et d’un capteur microscope de 2 mégapixels, avec grossissement de 15x et 30x. Ce dernier était d’ailleurs présent sur le Find X3 Pro, mais qui été de 3 mégapixels et un grossissement jusqu’à 30x contre 60x. Un mode assez gadget, mais qui peut être amusant. Oppo met le paquet sur la partie logicielle avec l’IA, qui permettrait d’avoir des rendus naturels et qui avec son mode Portrait Pro promet de réaliser des portraits proches de la qualité d’un reflex numérique.

Une fiche technique équilibrée, sans trop de concessions

Côtés performances, ce smartphone est propulsé par le processeur Qualcomm Snapdragon 680 couplé avec 8 Go de RAM. Il s’agit d’une puce entrée de gamme que l’on a pu déjà découvrir sur le Redmi Note 11 de Xiaomi. Cette configuration suffira amplement pour consulter vos réseaux sociaux, faire de la navigation web, supporter du multitâche et quelques jeux. Seul hic, c’est sa compatibilité 5G, qui manque à l’appel ici. On apprécie cependant qu’Oppo livre son nouveau smartphone sous Android 12 avec son interface maison ColorOS 12 — de quoi profiter d’une expérience utilisateur fluide et agréable au quotidien.

Enfin, pour tenir la cadence le Reno 7 embarque une batterie un peu plus costaud que son prédécesseur (4 500 mAh contre 4 300 mAh), pour pouvoir tenir une journée sans soucis. Par contre du côté de la charge rapide, Oppo fait l’impasse sur sa charge SuperVOOC 2.0 65 W, disponible sur le Reno 6. Le nouveau modèle a quand même le droit à une charge rapide de 33 W, qui assure une charge à 50 % en 30 minutes.

Le meilleur rapport qualité-prix

