Ce SSD NMVe est un bon moyen d’augmenter le stockage de votre PS5 à petit prix

Si vous êtes propriétaire d’une PS5, son stockage commence probablement à vous poser problème. Pour soulager votre console, vous pouvez optez pour le SSD Crucial P5 Plus de 500 Go qui tombe à 72,99 euros au lieu de 109,19 euros.

Depuis la mise à jour de septembre 2021, les joueurs peuvent augmenter la capacité de stockage de leur PlayStation 5 à l’aide d’une barrette SSD au format M.2. Certains constructeurs commercialisent ces composants, comme Crucial avec son SSD P5 Plus qui a des vitesses de lecture assez élevées et une capacité de stockage de 500 Go pour booster votre PS5. Surtout qu’en ce moment, il profite d’une belle réduction de près de 40 euros sur son prix initial.

L’essentiel à retenir du SSD Crucial P5 Plus

500 Go de capacité

Avec des débits allant jusqu’à 6 600 Mo/s

Compatible PS5

Au lieu d’un prix barré à 109,19 euros, le Crucial P5 Plus SSD interne M.2 NVMe de 500 Go est actuellement en promotion à 72,99 euros sur le site d’Amazon, soit 33 % de remise immédiate.

Un SSD NVMe qui répond aux critères de Sony

En offrant la possibilité d’ajouter un SSD dans la console pour étendre l’espace de stockage, Sony a ajouté quelques conditions. Les SSD M.2 doivent respecter diverses exigences techniques, pour pouvoir fonctionner efficacement sur votre PS5. Ce qui fait de ce SSD un bon plan, c’est qu’il a toutes les caractéristiques pour convenir à la console next-gen de la firme nippone.

Le P5 Plus offre des performances théoriques supérieures aux exigences de Sony, avec son interface PCIe 4.0, ses débits montent jusqu’à 6600 Mo/s en lecture et 3000 Mo/s en écriture. Ce SSD intègre même un dissipateur thermique, idéal pour éviter toute surchauffe pouvant conduire à des pertes de performances de la console. Toutefois, ce SSD à un seul défaut, il n’est pas équipé d’un système de dissipation de chaleur… Sans cette structure de refroidissement, la console va vite surchauffer. Il faudra donc le prendre séparément, afin d’éviter toute surchauffe. Il a tout même une protection thermique adaptative.

Une fois installée, plus besoin de supprimer vos jeux

Généralement assez simple et rapide à installer sur un PC, c’est une autre histoire sur une la PS5. Si Microsoft opte pour une carte d’extension propriétaire facile à installer sur sa Xbox Series X, Sony a fait le choix d’une solution qui nécessite un peu d’huile de coude. Pour l’installer, il faut d’abord veiller à mettre à jour la console, à vous équiper d’un tournevis cruciforme, être délicat et s’armer de patience. Mais n’ayez crainte, si vous souhaitez l’installer sur votre console next-gen, nous vous conseillons cet article qui reprend toutes les étapes à réaliser pour installer le SSD sans problème.

Enfin, ce SSD est doté d’une capacité de stockage de 500 Go. Certes ce n’est pas 1 To de stockage, mais vous gagnerez en réactivité au niveau des temps de chargement de vos jeux vidéo. Avec 500 Go supplémentaires à votre console, vous allez pouvoir profiter de plus de jeux vidéo, ou même des applications et des logiciels si vous souhaitez l’associer à un PC.

Quelle solution de stockage choisir pour sa PS5 ?

Si vous ne savez pas encore quelle solution est la mieux adaptée, un SSD interne ou bien un disque dur externe pour votre console, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur quel SSD interne et disque dur externe choisir pour la PS5.

