Compatible Dolby Atmos, la barre de son Samsung HW-Q600A est à -32 %

Les barres de son sont vite devenues indispensables pour compléter une installation home cinéma performante. Et autant miser sur de la qualité en se tournant vers la Samsung HW-Q600A, qui est actuellement en promotion à 339 euros au lieu de 499 euros.

Très souvent, les TV pèchent un peu côté son. Heureusement, les barres de son existent pour régler ce souci et offrir aux utilisateurs une expérience proche de celle vécue au cinéma. Grâce à ses 9 haut-parleurs et sa compatibilité avec la technologie Dolby Atmos, la Samsung HW-Q600A est une bonne référence à considérer, surtout quand celle-ci bénéficie d’une réduction de 160 euros.

Que propose la barre de son HW-Q600A ?

Le système Q-Symphonie de Samsung

Compatible Dolby Atmos et DTS:X

Un rendu sonore 3.1

Initialement au prix de 499 euros, la barre de son Samsung HW-Q600A est aujourd’hui disponible à 339 euros chez Cdiscount en utilisant le code promo 10DES99, mais ce dernier n’est valable qu’aujourd’hui. On la trouve aussi à 349 euros le site officiel du constructeur.

La garantie d’avoir un son immersif

La barre de son Samsung HW-Q600A sera parfaitement optimiser le contenu de vos films et séries, puisque cette dernière propose un rendu sonore en 3.1 d’une grande qualité. Le son obtenu sera bien immersif et vaste grâce notamment à la certification Dolby Atmos et à la compatibilité DTS:X.

Ce modèle délivre une belle fiche technique sans payer le prix fort, et devient une bonne solution si vous n’avez pas un gros budget pour améliorer le son de votre téléviseur.Elle délivre une expérience sonore riche et puissante grâce à ses 9 haut-parleurs d’une puissance de 360 Watts, qui émettent du son directement vers les murs et les plafonds, afin que celui-ci rebondisse dans votre direction.

Imposante, mais élégante

Avec une telle puissance, il faut s’attendre à une barre de son au format imposant. Elle pèse pas moins de 3,5 kilos, mais sa finesse permet de la glisser facilement sous votre téléviseur sans nuire à votre décoration. Elle ne fera certainement pas tache sous votre téléviseur et vous pourrez tout aussi bien la fixer au mur. Le caisson de basse (sans fil) viendra quant à lui rester discret même si ce dernier saura se faire entendre quand cela sera nécessaire.

Petit plus de la part de Samsung, la HW-Q600A embarque la technologie maison de Samsung baptisée Q-Symphony qui permet d’apporter une expérience plus poussée, plus immersive ainsi qu’une meilleure restitution sonore. La marque a même pensé aux joueurs et propose un mode gaming, qui enrichit l’expérience immersive aux moyens de réglages automatiques. Côté connectique, vous pourrez compter sur une entrée optique et un port HDMI. Quant à la connectivité, elle est compatible avec le Bluetooth, Wi-Fi et HDMI eARC. Notez enfin qu’il est également possible de connecter deux appareils simultanément à la barre de son. En revanche, on ne pourra pas compter sur des compatibilités avec Chromecast ou AirPlay 2.

