Le prix de l’Apple Watch Series 7 est vraiment intéressant grâce à ce code promo

L'Apple Watch Series 7 présentée en même temps que les derniers iPhone est la dernière née de la Pomme et exhibe ce qui se fait de mieux dans le monde des montres connectées. On peut désormais la retrouver à un prix plus alléchant sur Rakuten avec une baisse de presque 100 euros sur son prix initial.

Mise sur le marché en fin d’année dernière, l’Apple Watch Series 7 est venue rafraîchir la gamme avec un tout nouvel écran, une recharge plus rapide et de nouveaux coloris. D’autres améliorations ont également été apportées sur cette nouvelle itération qui démontre ce qu’Apple sait faire de mieux en termes de montres connectées. Et c’est ce même modèle qui voit de nouveau son prix baisser puisqu’on peut maintenant la trouver pour moins chère grâce à un code promo.

Les forces de l’Apple Watch Series 7

Un écran plus grand (41 mm) et plus résistant

Une charge plus rapide

Les multiples fonctions sport et santé

Proposée d’ordinaire au prix de 429 euros, l’Apple Watch Series 7 en version 41 mm est maintenant vendue à 319,99 euros sur Rakuten en utilisant le code promo RAKUTEN15, ce qui représente une baisse de plus de 25 % de son prix. Le modèle vendu ici est importé et expédié depuis Hong Kong.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Apple Watch Series 7. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un nouveau design et une interface améliorée

Cette nouvelle Apple Watch Series 7 fait la part belle au design avec un tout nouvel écran qui offre 20% de surface d’affichage en plus et possède des bordures plus fines. La taille du boîtier a elle aussi été mise à jour et passe de 40 mm à 41 mm sur le plus petit modèle. L’écran a ici été renforcé et est rendu plus épais de 50% pour mieux résister aux chocs. Sa luminosité a été augmentée de 70% en mode Always On par rapport à l’ancien modèle pour ne plus avoir à bouger le poignet pour lire les informations affichées à l’écran. La montre dispose désormais d’une certification IP6X en plus de sa protection contre l’eau, qui lui permet d’être également résistante à la poussière. L’interface a elle aussi été repensée pour ce nouvel écran avec des tailles de police supplémentaires et un nouveau clavier AZERTY pour faciliter l’écriture directement depuis la montre.

La meilleure montre connectée pour le fitness

La Series 7 reste toujours la reine des montres connectées en ce qui concerne le suivi de vos activités physiques avec un tas de capteurs pour contrôler votre état : un gyroscope, un GPS, un accéléromètre, une boussole, un altimètre, et même un altimètre barométrique. De quoi vous suivre dans n’importe quelle activité. La santé est également une des spécialités de cette montre avec des fonctionnalités telles que le suivi de la fréquence cardiaque, la réalisation d’ECG (électrocardiogramme et signalement de fibrillation auriculaire, d’arythmie cardiaque), le suivi du taux d’oxygène dans le sang, le suivi du sommeil, la détection de chute, etc. Cette Apple Watch Series 7 se révèle donc être une véritable alliée au quotidien avec ses multiples capteurs qui ont le mérite de couvrir toute une variété de situations.

Une montre toujours aussi puissante, avec charge plus véloce

L’Apple Watch Series 7 utilise le processeur S7 qui est l’équivalent du S6 précédemment utilisé pour la Series 6, mais avec une meilleure gestion de l’énergie, notamment pour ce qui est de l’écran Always On. La navigation reste donc tout aussi fluide et le lancement d’application est toujours rapide.

Pour ce qui est de l’autonomie, la montre offre environ 24 heures d’utilisation avec une utilisation modérée selon nos tests, ce qui excède les 18 heures annoncées par Apple. À savoir que du côté de la recharge, le socle de recharge est cette fois fourni avec la montre (même si l’adaptateur secteur est lui toujours absent de la boîte). La recharge est annoncée comme étant 33% plus rapide et peut atteindre les 50 % en moins de 30 minutes. La montre peut également gagner 8 heures d’autonomie en 8 minutes en cas de besoin.

Pour en savoir davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Apple Watch Series 7.

Quelle montre connectée choisir ?

Afin de découvrir quelle montre connectée correspond à vos besoins et surtout à votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées de 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.