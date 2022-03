Apple Watch Series 7 : la dernière mise à jour supprime l’un de ses principaux intérêts

Alors que l'un des principaux atouts de l'Apple Watch Series 7 est sa charge rapide, elle semble avoir disparu depuis la mise à jour vers watchOS 8.5.

En septembre dernier, comme tous les ans à la même période, Apple présentait la dernière version de sa montre connectée, l’Apple Watch Series 7. Alors que les attentes autour d’un nouveau design, plus carré avec des bords plats, étaient nombreuses, les nouveautés ont été finalement plutôt chiches. Outre un écran plus large avec des bordures plus fines, la principale innovation apportée par le constructeur était une recharge plus rapide.

Apple annonçait en effet une recharge plus rapide de 33 % sur l’Apple Watch Series 7 par rapport à la Series 6. De quoi permettre, selon le constructeur, de récupérer 80 % de batterie en 45 minutes. La charge complète quant à elle peut être faite en un peu moins de 90 minutes.

Néanmoins, comme le rapporte le site 9to5Mac, spécialisé dans l’actualité d’Apple, il semble que le constructeur connaisse quelques déboires avec sa charge rapide. Le site américain a en effet repéré plusieurs commentaires d’internautes déplorant la diminution de la puissance de charge sur l’Apple Watch Series 7 suite à la mise à jour vers watchOS 8.5, déployée la semaine dernière. Une diminution de la charge rapide constatée également par le site Internet.

« Avec watchOS 8.5, quelque chose a changé et la charge rapide de l’Apple Watch Series 7 ne semble plus fonctionner. Nombre d’utilisateurs d’Apple Watch Series 7 touchés se sont rendus sur les forums de support d’Apple et sur Reddit pour partager leur expérience depuis la mise à jour et 9to5Mac a également pu confirmer ce problème », indique le site Internet. Concrètement, le souci semble toucher l’ensemble des chargeurs d’Apple Watch, qu’il s’agisse de ceux de constructeurs tiers, comme le chargeur d’Apple. Néanmoins, la station de recharge 3-en-1 avec MagSafe de Belkin semble particulièrement touchée par ce problème.

Une charge rapide devenue capricieuse

Parmi les témoignages recensés par 9to5Mac, l’un d’entre eux déplore que la charge rapide ne s’active pas en permanence et qu’il lui faille parfois plusieurs essais en reconnectant le chargeur pour qu’elle soit prise en charge par sa montre. Un autre indique que son chargeur Belkin ne propose plus la charge rapide. Un commentaire de l’article vient confirmer cette expérience : « Après avoir mis à jour mon Apple Watch Series 7 vers watchOS 8.5, la charge rapide ne fonctionne plus sur ma station de charge Belkin ».

Interrogé par 9to5Mac, Apple n’a pas encore répondu de problème, pas plus que Belkin.

Rappelons que la mise à jour des Apple Watch vers watchOS 8.5 permet surtout de réinitialiser sa montre connectée depuis un iPhone, une fonction qui n’était jusqu’à présent pas disponible. Cette mise à jour intègre également l’autorisation d’achats et d’abonnements depuis l’Apple TV directement sur les montres connectées d’Apple.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.