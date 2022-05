Ce (très) grand TV 4K de Samsung en 75 pouces est à un super prix chez la Fnac

Le téléviseur Samsung Crystal UHD 4K 75AU7175 se retrouve aujourd'hui au prix de 899 euros contre 1199 habituellement sur le site Fnac, ce qui constitue à une bonne occasion si l'on veut s'équiper d'un écran de cette taille.

Si vous recherchiez un téléviseur avec une énorme diagonale, vous voilà servi. Aujourd’hui, on vous propose le téléviseur Samsung Crystal UHD 4K qui est en promotion avec 300 euros de réduction, de quoi faire des économies sur ce grand écran qui trouvera idéalement sa place dans votre salon.

Le Samsung Crystal UHD 4K 75AU7175 en résumé

La grande diagonale d’écran

Compatible 4K et HDR

Les fonctions Smart TV

Au lieu de 1199 euros, le téléviseur Samsung Crystal UHD 4K 75AU7175 est maintenant au prix de 899 euros sur le site de la Fnac.

Un grand écran pour votre salon

Les TV Crystal de Samsung ne sont peut-être pas au niveau des dernières QLED que propose la marque, mais ce sont tout de même de bons produits estampillés Samsung, que l’on connaît pour son excellence en matière d’écran.

Son design minimaliste et élégant s’intégrera parfaitement dans n’importe quel environnement avec ses fines bordures qui entourent l’écran LCD de 75 pouces (189 cm). Ce téléviseur utilise des pieds pour son support qui permettent de cacher les fils pour une installation plus élégante.

L’écran dispose d’une définition 4K permettant de profiter de tous vos contenus dans une qualité maximale pour une bonne expérience de visionnage. La dalle est également compatible HDR pour pouvoir profiter d’une plage dynamique plus étendue qui optimise chaque image et ajuste le niveau de luminosité en fonction.

Une Smart TV avec beaucoup de fonctionnalités

Il intègre notamment le Crystal Processor 4K de Samsung pour permettre une optimisation du taux de contraste et une meilleure gestion globale de la luminosité. Niveau connectique, on dispose de 3 entrées HDMI, et pour ce qui est du jeu, on aura aussi le droit à quelques fonctionnalités dédiées sympathiques comme la technologie AMD FreeSync ou la barre de contrôle gaming. Il propose également un son en 5.1.

Ce téléviseur dispose de toutes les fonctionnalités utiles pour une Smart TV, avec un accès aux différents services de sVOD comme Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, et autres plateformes. Vous pourrez déclencher différents assistants vocaux depuis votre télécommande pour contrôler votre téléviseur avec la voix. Cet écran vous permettra aussi de pouvoir accéder à votre ordinateur à distance et d’accomplir vos tâches bureautiques sur grand écran grâce à la fonctionnalité Bureau à distance avec Microsoft 365.

Quel téléviseur choisir ?

