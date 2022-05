La version 4G du Samsung Galaxy S20 FE est à moitié prix pour les French Days

Depuis sa sortie, nous pensons que le Samsung Galaxy S20 FE est un smartphone bien équilibré, mais c'est encore mieux avec une promotion de presque -50 % lors des French Days 2022. Le tarif est maintenant de 314 euros contre 659 euros au lancement.

Quand un nouveau modèle vient prendre la place de l’ancien, c’est généralement à ce moment-là que vous pouvez faire une très bonne affaire. C’est le cas du Samsung Galaxy S20 FE qui s’est fait remplacer il y a peu de temps et on le retrouve maintenant à un prix défiant toute concurrence pendant les French Days grâce à cette réduction de plus de 300 euros.

Qu’est-ce que le Samsung Galaxy S20 FE ?

Un smartphone quasi premium

Avec un écran Super AMOLED 120 Hz

Compatible avec la charge rapide et sans fil

Et un appareil photo polyvalent et de bonne qualité

Au lieu de 659 euros à sa sortie, la version 4G du Samsung Galaxy S20 FE est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 314 euros sur le site de Cdiscount en acceptant l’offre pop-up et en utilisant le code promo 25DES299. Si vous êtes membre Cdiscount à Volonté, le prix tombe à 304 euros avec le code promo 35DES299CDAV.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy S20 FE 4G. Le tableau se met à jour automatiquement.

Performant et surtout à jour

La version 4G du Samsung Galaxy S20 FE embarque un Exynos 990 avec 6 Go de RAM. C’est une configuration reprise des smartphones premium de 2020, qui répond encore aujourd’hui à la majorité des usages en allant jusqu’à la possibilité de pousser les graphismes au maximum dans la plupart des jeux 3D. Il tourne actuellement sous Android 12 avec l’interface One UI 4.1 et sera d’ailleurs pendant encore longtemps mis à jour, selon la promesse du constructeur sud-coréen.

La batterie de 4 500 mAh intégrée dans ce smartphone est ensuite suffisante pour tenir toute la journée sans craindre de tomber à plat avant de se coucher. De plus, vous pourrez récupérer rapidement des pourcentages avec son système de charge rapide jusqu’à 25 W, sans oublier la charge sans fil jusqu’à 15 W pour celles et ceux qui préfèrent la praticité à l’efficacité.

Quelques concessions par rapport au S20 classique

L’écran de 6,5 pouces affichant une définition Full HD+ n’est pas Dynamic AMOLED avec un taux de rafraichissement adaptatif jusqu’à 120 Hz comme sur le S20 classique, mais Super AMOLED à 120 Hz constants. Il est toutefois possible de passer en mode 60 Hz depuis les paramètres du téléphone si vous souhaitez économiser de la batterie au quotidien.

L’appareil photo n’est ensuite pas aussi polyvalent que les autres Galaxy S20, mais il reste très bon. Son module, équipé d’un capteur principal de 12 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels et enfin d’un téléobjectif x3 de 8 mégapixels, est capable de prendre de très beaux clichés, même si l’on aurait aimé quelques améliorations en basse lumière et sur la précision du mode portrait.

Pour en savoir un peu plus, n’hésitez pas à lire notre test sur le Samsung Galaxy S20 FE.

Lire aussi

Quel est le meilleur smartphone Samsung à acheter en 2022 ?

Pour ne rien rater des French Days 2022

Les French Days ont officiellement commencé le mercredi 4 mai 2022 en France et se termineront lundi prochain. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les promotions qui méritent votre argent.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.