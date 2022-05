Une barre de son Samsung à 79 € ? C’est possible avec les French Days !

Vous recherchez une barre de son avec un bon rapport qualité-prix pour les French Days ? Ne cherchez plus : la Samsung HW-K335 est aujourd’hui remisée à 79 seulement euros sur Cdiscount.

La Samsung HW-K335 n’est évidemment pas le meilleur modèle de la marque, mais dans sa catégorie, elle l’est sûrement. Cette barre de son entrée de gamme est parfaite pour celles et ceux qui souhaitent profiter d’une meilleure expérience sonore lors des soirées ciné à la maison, sans y mettre le prix fort. Elle améliorera le son de votre téléviseur, grâce à son caisson de basses sans fil et son rendu 2.1 pour vraiment pas cher.

Les points forts de la barre de son HW-K335

Une barre de son sobre et efficace

Un rendu sonore 2.1 et une puissance de 130 W

Compatible Dolby Digital et Bluetooth

Sortie aux alentours de 200 euros, la barre de son Samsung HW-K335 est en promotion à seulement 79 euros sur le site Cdiscount.

Retrouvez la barre de son Samsung HW-K335 à 79 € sur Cdiscount

Un rendu sonore de qualité pour le prix

Idéale pour les petits budgets, la barre de son Samsung HW-K335 va pouvoir améliorer le son de votre téléviseur et optimiser vos contenus. Pour cela, elle propose un rendu 2.1 convaincant avec son caisson de basse sans fil, qui ce dernier est d’ailleurs facile à relier puisqu’il est reconnu automatiquement par la barre dès l’allumage. Niveau connectique, le constructeur coréen fait propose une seule entrée optique pour la relier à votre téléviseur. Mais la Samsung HW-K335 est avant pensée sans-fil. Ainsi, il suffit de le lier en Bluetooth à son téléviseur pour éviter les câbles inutiles. Vous pourrez également diffuser le son de votre téléphone dessus pour que la barre de son devienne une enceinte. D’ailleurs vous allez pouvoir contrôler votre barre de son avec l’application Samsung Audio Remote.

Côté performance, le modèle HW-K335 propose une puissance totale de 130 Watts pour profiter de basses puissantes et profondes. Elle ne délivrera certes pas le meilleur son du marché, mais fera bien mieux que la majorité des téléviseurs et son caisson de basse est un plus très appréciable. Elle profite également du mode « Smart » qui permet d’améliorer le son en fonction du contenu que vous regardez. Il y a trois autres modes préréglés : jeux, standard et surround. L’expérience sonore est donc optimisée, que vous regardiez un film d’action, un match de sport, un concert, etc. Certes, la barre de son ne propose pas de rendu natif Dolby Atmos, ni DTS:X, mais apprécie, qu’elle soit compatible avec le son en Dolby Digital qui va donner un effet surround et immersif à vos contenus.

Parfaite pour votre salon

Quant à son design, la barre de son mise sur la sobriété et le minimalisme, avec ses lignes épurées tout en profitant de la qualité de fabrication Samsung. Elle est pensée et dessinée pour s’intégrer facilement à tous les environnements. En mesurant 86 cm de longueur, elle est assez imposante quand on la compare à d’autres références qui misent sur leur petit gabarit. Néanmoins la barre de son s’installera ou se glissera aisément au pied de votre téléviseur ou bien fixer au mur, sans même empiéter une partie de l’image. Quant au caisson de basse, il pourra être installé là où vous voulez. Il est élégant, discret et compact (18,15 cm x 27,2 x 34,3 cm).

