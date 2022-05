RED by SFR frappe fort avec cette nouvelle série de forfaits mobile en 4G et 5G

RED by SFR relance ses offres mobile sans engagement. On y trouve notamment deux forfaits de 100 et 200 Go en 4G et 5G à partir de 13 euros par mois.

Après les French Days, ce n’est pas définitivement la fin des promotions, en tout cas pas du côté des opérateurs de forfaits mobile. Prenez RED par exemple : l’opérateur vert vient de mettra en ligne sa novelle série de forfaits mobiles en 4G et 5G à des prix défiants toute concurrence.

Les 4 points clés de ce forfait chez RED by SFR

Une offre sans engagement

Les appels, SMS et MMS illimités

Avec 100 jusqu’à 200 Go en France

Un prix qui n’augmente pas après la première année

Jusqu’au 16 mai 2022, RED by SFR propose ses nouveaux forfaits BIG RED avec deux offres intéressantes : 100 Go pour 13 euros par mois et 200 Go pour 15 euros par mois. La 5G est en supplément pour seulement 5 euros de plus par mois pour ces deux forfaits. De plus, ces derniers sont tous sans engagement et les prix ne changent pas, même après un an.

Des forfaits pas chers avec le réseau SFR partout en France

Vous avez jusqu’au début de la semaine prochaine pour profiter de ses nouveaux forfaits. Avant de parler des data proposées, la première chose à savoir est qu’ils donnent tous donnent accès aux appels illimités vers les fixes et les mobiles ainsi que les SMS et MMS illimités en France métropolitaine, en Europe et en DOM. La seule limite est de 3h maximum par appels avant une coupure automatique et sur une base de 200 destinataires différents par mois.

La data au choix suivant vos besoins et votre smartphone

Est-ce que les opérateurs vont un jour faire sauter le plafond de verre des données 4G et 5G de leurs forfaits? En tout cas, ça ne fait pas peur à RED qui, dans son plus gros forfait, propose pas moins de 200 Go mensuels. Avec autant de données disponibles, vous pourrez tout simplement utiliser exclusivement votre mobile sans crainte d’être limité. Le téléchargement et le streaming de séries, le jeu en ligne, la navigation sur internet et les réseaux sociaux, autant d’exemples d’usage qui ne seront pas de trop pour un tel forfait, surtout pour un prix ne dépassant pas les 15 euros par mois. Et si vous étiez amené à dépasser cette limite, RED propose des recharges des de 50 Go à 10 euros. Mais le gros avantage reste que RED débloque la 5G sur ces forfaits pour seulement 5 euros de plus par mois. Ce qui fait de ces offres les moins chères aujourd’hui sur le nouveau réseau mobile.

RED & Moi Télécharger RED & Moi gratuitement APK

Ces forfaits sont aussi pensés pour les utilisateurs ayant besoin de se déplacer à l’étranger. En effet depuis l’Europe et les DOM, vous aurez droit entre 14 et 17 Go suivant le forfait choisi.

Les forfaits similaires du moment

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

Notre comparateur des meilleurs forfaits 4G

Afin de découvrir les meilleures offres mobile du moment, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur des forfaits 4G sans engagement !

Les meilleurs forfaits sans engagement Forfait Mobile B&You – 80 Go Dernier jour ! Appels illimités SMS/MMS illimités 80 Go 12,99€ Découvrir RED Forfait 4G - 100 Go 6 jours Appels illimités SMS/MMS illimités 100 Go 13€ Découvrir La Poste Forfait 4G - 50 Go 1 mois Appels illimités SMS/MMS illimités 50 Go 9,99€ Découvrir Tous les forfaits mobile

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.