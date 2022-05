Philips Hue : ce pack Hue Play + pont de connexion est en promotion à -37%

Comme les ampoules connectées de Philips Hue, les barres lumineuses Hue Play permettent d'apporter une ambiance chaleureuse à votre intérieur, tout en assurant une bonne immersion si elles sont utilisées avec un téléviseur ou un ordinateur. Pour les essayer, le moment sera tout choisi puisque le prix du pack contenant deux Hue Play et un pont de connexion passe de 189 euros à 119 euros chez Rue du commerce.

Philips Hue s’est imposé comme le maître des éclairages connectés sur le marché de la domotique. Si les ampoules connectées font partie des modèles les plus prisés de la marque, d’autres références sont tout aussi dignes d’intérêt, à l’image des Hue Play, ces barres lumineuses intelligentes qui utilisent elles aussi le protocole Zigbee, et qui offrent une expérience encore plus immersive lorsqu’elles sont utilisées avec un téléviseur, par exemple. Pour les essayer, le pack qui comporte deux Hue Play ainsi qu’un pont de connexion est idéal, et surtout nettement moins cher en ce moment.

Les points forts des Philips Hue Play

Des barres lumineuses avec 16 millions de nuances colorées

Le protocole Zigbee, moins gourmand en énergie que le Wi-Fi

Plusieurs installations possibles

Initialement proposé à 189 euros, le pack Philips Hue comprenant deux Hue Play et un pont de connexion est désormais vendu à 119 euros sur Rue du commerce.

Une installation qui ne peut pas être plus simple

Pour faire fonctionner ses éclairages connectés, Philips Hue a misé sur la simplicité. Avant de profiter des ampoules et autres accessoires lumineux, il faudra simplement brancher le pont de connexion, fourni dans ce pack, sur une prise secteur. Ce petit « Hue Bridge » est indispensable pour bénéficier d’une longue portée, car les éclairages Philips Hue utilisent le protocole Zigbee, et non le Wi-Fi. Cette solution est d’ailleurs moins gourmande en énergie. Le pont devra par ailleurs être connecté à votre box Internet, et les éclairages seront prêts à être illuminés.

Ce sera le cas des Hue Play, qui sont au nombre de deux dans ce pack présenté ici. Ces barres lumineuses connectées, qui peuvent être installées sur un mur, sur un meuble ou encore derrière un téléviseur pour un effet rétroéclairage au moyen de clips et de rubans adhésifs, peuvent se synchroniser avec vos films, et même avec vos jeux vidéo compatibles. L’immersion sera donc assurée grâce à ce halo lumineux qui émanera de ces barres intelligentes.

Des millions de choix de couleurs

Les Hue Play peuvent aussi diffuser une lumière colorée que vous aurez choisie parmi plus de 16 millions de nuances, ou bien une lumière blanche à sélectionner parmi 50 000 nuances froides ou chaudes. De quoi se concocter une ambiance chaleureuse et personnaliser l’éclairage de votre domicile pour chaque occasion. Pour ce faire, il faudra passer par l’application Philips Hue, qui vous permettra de régler l’intensité et la couleur des Hue Play.

Sachez aussi que cette application vous offrira la possibilité de programmer des ambiances adaptées selon les occasions, ainsi que l’extinction des lumières à l’heure que vous souhaitez. Et si vous souhaitez contrôler ces éclairages de manière beaucoup plus rapide, vous pourrez toujours passer par les assistants vocaux (Google Assistant, Alexa, Siri) pour formuler diverses requêtes vocales.

Démarrer avec Philips Hue

Si vous débutez dans la domotique et que les éclairages et appareils connectés proposés par Philips Hue vous intéressent, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide qui explique comment bien choisir ses ampoules connectées de la marque.

