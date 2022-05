Grâce à un code promo, les AirPods Pro ont rarement été aussi peu chers

Les AirPods Pro, les true wireless phares d'Apple, se sont imposés comme l'un des produits les plus recommandables de la marque, notamment grâce à leur réduction de bruit active excellente. Aujourd'hui, ils sont proposés à un prix inédit, puisqu'ils sont affichés à 176 euros au lieu de 279 euros à leur lancement sur Rakuten.

Les rumeurs vont déjà bon train sur les AirPods Pro 2, les très attendus successeurs des AirPods Pro classiques, qui ont été lancés en 2019. Ces nouveaux écouteurs true wireless pourraient sortir au second semestre 2022, mais en attendant, la première version de ces appareils dotés de la réduction de bruit active fait encore aujourd’hui partie des meilleures références sur le marché. On les trouve d’ailleurs en ce moment à un prix rare grâce à deux réductions qui allègent considérablement la facture.

Les points forts des AirPods Pro

Une excellente réduction de bruit active

Une très bonne intégration dans l’écosystème Apple

Une autonomie de 24h, et boîtier compatible avec la charge sans fil

Affichés à 279 euros à leur lancement, les AirPods Pro d’Apple (avec boîtier de charge compatible MagSafe) sont actuellement proposés à 176 euros sur Rakuten grâce à une promotion doublée du code promo RAKUTEN20. Vous recevrez d’ailleurs 9,85 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R. Notez aussi que les écouteurs seront expédiés depuis la Chine.

Si vous cherchez une alternative moins coûteuse, et sans la réduction de bruit active, les AirPods 3 profitent aussi de ce code promo qui fait passer leur prix de 199 euros à 148 euros sur Rakuten.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres offres concernant les Apple AirPods Pro.

L’une des meilleures réductions de bruit actives

Les AirPods Pro ont été les premiers écouteurs true wireless d’Apple à proposer la réduction de bruit active, en 2019. La marque à la pomme a donc intégré des micros à l’extérieur des oreillettes pour analyser et réduire les bruits extérieurs lors de l’écoute. Et le résultat est bien là : la qualité du système est particulièrement appréciable, et d’autant plus renforcée grâce au design intra-auriculaire confortable permis par l’embout en silicone qui offre une bonne première isolation passive. Les AirPods Pro assurent en plus une bonne qualité audio, d’autant plus avec la nouvelle fonction audio spatiale si vous avez du contenu 5.1, 7.1 ou Dolby Atmos pour une immersion décuplée. Sachez aussi que vous pourrez moduler l’intensité de la réduction de bruit active depuis votre iPhone.

Une très bonne intégration dans l’écosystème Apple

Justement, les AirPods Pro ont l’avantage de s’intégrer parfaitement dans l’écosystème d’Apple. Vous pourrez ainsi connecter vos écouteurs à un iPhone, un MacBook ou encore un iPad. La connexion sera ensuite automatiquement lorsque le boîtier sera ouvert. Activer un mode « transparence » pour écouter les bruits ambiants dans des situations qui le nécessitent, adapter le son en fonction de la forme de vos oreilles, basculer automatiquement vers d’autres appareils… toutes ces fonctionnalités seront très simples à effectuer depuis un appareil Apple.

Enfin côté autonomie, les AirPods Pro peuvent se vanter d’assurer une belle endurance d’environ 24 heures avec le boîtier, lequel est par ailleurs compatible avec la charge sans fil via MagSafe. Assez petit pour être glissé dans une poche, vous pourrez facilement l’emporter partout avec vous, y compris quand les conditions météo ne sont pas très favorables puisque les AirPods Pro sont certifiés IPX4, donc résistants à la sueur et à la pluie. Autrement, la durée d’utilisation s’élèvera à 4h30 avant de devoir replacer les oreillettes dans leur boîtier.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à consulter notre test complet des AirPods Pro d’Apple.

La gamme d’écouteurs d’Apple

Si vous souhaitez avoir un aperçu plus large de la gamme d’écouteurs sans fil de la marque à la pomme, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide qui liste les différences entre les AirPods 3, les AirPods Pro, les AirPods 2 et les AirPods classiques.

