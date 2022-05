Le Honor Magic 4 Pro est déjà moins cher, avec plusieurs cadeaux offerts

Le Honor Magic 4 Pro est le tout nouveau smartphone haut de gamme de la marque. Il est dès maintenant disponible en précommande avec une remise immédiate de 100 euros, une montre connectée offerte ainsi qu'un chargeur rapide sans fil et filaire pour aller avec.

Depuis que Honor s’est séparé de Huawei, la marque a pu réintégrer les services de Google dans ses appareils. Le constructeur chinois n’en est pas à son premier coup d’essai avec un smartphone embarquant de nouveau le Play Store, mais c’est aujourd’hui la première fois qu’il s’attaque au segment premium. Son Magic 4 Pro a effectivement tout d’un téléphone haut de gamme, avec un prix d’ailleurs au niveau de ce que fait la concurrence, mais pour le lancement il a droit à une belle offre qui pourra sûrement faire craquer certain d’entre vous.

Où précommander le Honor Magic 4 Pro ?

Le Honor Magic 4 Pro est disponible dans une seule configuration, en 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, avec un prix fixé à 1 099 euros. Mais si vous passer à la caisse avant le 2 juin prochain, vous obtiendrez une remise immédiate de 100 euros. De plus, vous recevrez gratuitement une Honor Watch GS3 (d’une valeur de 249 euros), un Honor Magic 4 Pro Wireless Charge (d’une valeur de 99 euros) et un adaptateur de 135 W (d’une valeur de 79 euros).

Honor Magic 4 Pro : un smartphone premium

Pour son nouveau téléphone haut de gamme, Honor n’a clairement pas fait les choses à moitié. En effet, il propose là un appareil bien équipé et de toute beauté, notamment grâce à un design soigné et conçu avec de bons matériaux, en passant un dos en verre avec effet miroir et un cadre en métal fin. L’écran de 6,8 pouces est évidemment la pièce maîtresse, puisqu’il occupe quasi toute la façade avant grâce à ses bords incurvés sur les côtés, d’autant plus qu’il est d’excellente qualité : OLED LTPO, définition 2 848 x 1 312 pixels et taux de rafraichissement en 120 Hz adaptatifs. On peut néanmoins regretter l’absence d’une protection Gorilla Glass.

Il a surtout la particularité de se différencier de la concurrence avec son module photo protubérant à l’arrière, qui prend la forme d’un cercle. Ce dernier accueil 3 capteurs de très bonne qualité: un grand-angle de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un périscope de 64 mégapixels avec stabilisation optique, capable de faire un zoom optique x3,5 et un zoom numérique jusqu’à x100, même si celui-ci est anecdotique. En revanche, il fait du très bon travail jusqu’à x10, jugé aussi bon que celui du Samsung Galaxy S22 Ultra, et propose également un mode portrait performant et un mode nuit convaincant. La cohérence colorimétrique entre les différents capteurs est aussi à saluer.

En ce qui concerne la puissance brute, ce Magic 4 Pro fait comme les actuels smartphones premium du marché en embarquant le Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm. Avec cette puce, le smartphone de Honor vous fait accéder à un monde de réactivité et de fluidité, que ce soit dans l’interface (Magic UI 6.0 basée sur Android 12) ou dans les jeux 3D demandant beaucoup de ressources, comme Fortnite qui peut atteindre ici les 90 fps. Cependant, tout n’est pas rose et la chauffe peut-être un problème si vous passez du temps à utiliser des joysticks virtuels. Pour l’autonomie, la batterie de 4 600 mAh tient facilement toute la journée, mais n’espérez pas aller jusqu’au lendemain sans passer par la case recharge. D’ailleurs, on retrouve une charge 100 W très efficace puisque le smartphone passe de 0 à 100 % en seulement 38 minutes, aussi bien en filaire qu’en sans fil.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Honor Magic 4 Pro.

Les autres smartphones Honor

Ancien champion du rapport qualité-prix avant l’arrivée de Xiaomi et la restriction de l’embargo américain, la marque Honor peut aujourd’hui de nouveau proposer des smartphones au bon prix avec les services de Google. Voici ceux que nous recommandons chez Frandroid.

