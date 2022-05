Roborock Q7 Max+ : ce robot aspirateur avec station de vidage est à -20 %

Le Roborock Q7 Max+ allie efficacité d’aspiration, facilité d’utilisation et l’automatisation du vidage de la poussière grâce à sa station. De nombreux arguments qui font de lui un bon allier pour le ménage surtout qu’il est à 599 euros contre 749 euros.

Sorti il y a quelques mois, le Q7 Max+ est un robot aspirateur premium de la nouvelle gamme Q de Roborock. Cet aspirateur robot lavant très complet possède un atout supplémentaire, celui d’être vendu avec une station de vidage. Celle-ci lui permet de gagner en autonomie au quotidien, vous déchargeant de tâches comme le vidage du bac d’eau sale. Et la bonne nouvelle c’est qu’aujourd’hui il profite de 20 % de réduction.

Ce qu’il faut retenir du Roborock Q7 Max+

Un robot aspirateur lavant

Avec une grosse puissance d’aspiration

Un suivi précis grâce à sa cartographie LiDAR

Une station de vidage automatique

Initialement au prix de 749 euros, le robot aspirateur Roborock Q7 Max+ est moins cher sur Amazon grâce à une réduction de 20 %, qui le fait tomber à 599 euros. Le coloris blanc est également en promotion, mais il faudra cocher la case pour l’obtenir au même prix.

Le robot aspirateur idéal pour avoir l’esprit tranquille

Le Roborock Q7 Max+ déloge la saleté qui se cache dans vos tapis, décolle celles qui sont incrustées sur vos sols aisément grâce à sa puissance d’aspiration de 4 200 Pa. Il dispose d’une brosse en caoutchouc, accompagnée d’un balai rotatif lui permettant de récupérer la plupart des saletés et débris. Il assure un nettoyage complet, puisqu’il intègre également une serpillère performante. Avec 300 g de pression appliquée en permanence, elle est capable de venir à bout de la plupart des saletés. D’autant plus que l’application permet de choisir entre une trentaine de niveaux de débit d’eau, pour s’adapter au mieux aux différentes surfaces à nettoyer.

Mais ce qui est surtout appréciable sur ce modèle, c’est le dock de vidage Auto-Empty-Dock Pure. Ce dernier permet non seulement à votre appareil de se recharger entre deux sessions de nettoyage, mais aussi de vidanger son bac à poussières, ce qui vous fait au final moins de travail, et lui permet d’être plus autonome. Roborock annonce 7 semaines avant de devoir vider le sac qui se remplace facilement. Le sac à poussière est aussi doté d’un filtre à air efficace, capable d’éliminer jusqu’à 99,7 % des particules d’une taille de 0,3 micron3 , gardant votre air propre.

Un capteur LiDAR qui a déjà fait ses preuves

Le système de navigation repose sur le capteur LiDAR que l’on retrouve déjà sur la gamme S de la marque. Il a déjà su prouver son efficacité sur d’autres modèles et à fait ses preuves. Ce système permet de constituer une carte 3D précise de votre domicile afin de le nettoyer de la manière la plus optimisée possible. Via l’application, vous allez pouvoir ajouter des meubles pour créer une représentation plus fidèle de votre foyer.

Il sera possible de créer des sessions de nettoyages personnalisés qui conviennent à votre domicile : choisir l’heure de la journée, la puissance d’aspiration, ou les pièces que vous souhaitez nettoyer. L’appareil gère parfaitement les obstacles pour éviter de dévaler des marches, de se coincer ou de heurter vos murs. Il sera même possible de contrôler via votre voix, car l’aspirateur est compatible avec l’assistant vocal Alexa ou Google Assistant.

Nettoie un bon moment dans une grande surface

Quant à l’endurance de l’appareil, la marque assure que le Q7 Max+ est capable de nettoyer sans interruption jusqu’à 3 heures grâce à sa batterie de 5200 mAh. De quoi couvrir une grande superficie pour la plupart des foyers — 300m² selon le constructeur. Le bac à poussière (470 ml) et le réservoir d’eau (350 ml) sont combinés dans un seul dispositif afin de simplifier le vidage des deux bacs.

