Amazfit GTR 2e : la plus endurante des montres connectées est à moins de 90 €

La montre connectée Amazfit GTR 2e a de quoi plaire, que ce soit pour son design, ses fonctionnalités, ou encore son autonomie solide. Aujourd’hui, elle est d’ailleurs en promotion et passe de 129,90 euros à seulement 89,90 euros.

Si les marques telles qu’Apple, Samsung ou encore Huawei sont très bien installées sur le marché des montres connectées, d’autres constructeurs sont tout aussi qualifiés pour délivrer un bon produit. C’est le cas d’Amazfit qui conçoit des wearables très complets comme le modèle GTR 2e dont les fonctionnalités sont nombreuses afin d’assurer un bon suivi. Plus abordable que la concurrence, elle pourrait bien être celle qu’il vous faut surtout qu’elle bénéficie de 40 euros de réduction sur son prix initial.

L’essentiel à retenir de la GTR 2e d’Amazfit

Une montre élégante avec un écran AMOLED de 1,39 pouce

Un suivi efficace et complet côté santé et activités sportives

Une seule charge pour plusieurs semaines d’utilisation

Disponible normalement à 129,90 euros, la montre connectée Amazfit GTR 2e est affichée à 99,90 euros sur le site d’Amazon, mais grâce à un coupon de réduction de 10 euros le wearable passe à seulement 89,90 euros. Elle est également au même prix sur Electro Depot.

Une montre esthétique avec de belles finitions

Si la tendance est au format carré chez la firme californienne, Amazfit garde le format rond sur son modèle GTR 2e. Elle ressemble à n’importe quelle montre, avec toutefois un aspect premium grâce son boîtier en alliage d’aluminium. Ses bordures incurvées sont également fines pour ne laisser place qu’à l’écran, qui donne un effet très élégant une fois sur le poignet.

Elle s’équipe d’ailleurs d’un écran AMOLED de 1,39 pouce en définition 454 x 454 pixels, soit une densité de pixels de 326 ppp, dont la qualité d’affichage est nette et lisible en plein jour. Elle dispose également de deux boutons physiques pour activer quelques fonctions modulables. La personnalisation est également de mise avec ses 50 cadrans pour afficher l’heure, la date du jour et d’autres infos que vous pourrez choisir.

Un suivi d’activité fiable et une autonomie assurée

Évidemment, comme toute montre connectée, elle dispose d’une panoplie de capteurs et celle-ci ne fait pas exception. Très complète, la GTR 2e est capable de suivre la qualité du sommeil, le niveau de stress, mais aussi de mesurer précisément le rythme cardiaque ainsi que l’oxygénation du sang grâce au capteur optique BioTrackerTM 2 PPG. Amazfit n’oublie personne et propose 90 modes sportifs, pour répondre aux besoins de la plupart des passionnés. Une fois l’exercice terminé, vous obtenez un rapport d’analyse via l’application, donnant le nombre de calories brulées, la durée et bien d’autres encore. D’ailleurs la montre prend en charge 6 modes automatiquement : course, marche, vélo, natation… À noter, la montre est étanche jusqu’à 50 mètres de profondeur.

Mais le véritable atout de la GTR 2e d’Amazfit c’est son autonomie. Si elle fait souvent défaut sur ce type de produit, ici le constructeur semble avoir fait de gros efforts. La GTR 2e se montre très endurante et peut tenir jusqu’à 45 jours si on utilise les fonctions de base, mais quasi personne ne l’utilisera de cette façon. Avec une utilisation classique, elle est capable de fonctionner pendant 24 jours et 12 jours en utilisation intensive. Vous pourrez donc suivre votre sommeil beaucoup plus régulièrement qu’avec d’autres montres connectées. Quant à la recharge, il faudra compter 2 heures pour passer de 0 à 100 %.

