Forfaits mobile : de 120 à 200 Go à partir de seulement 8,99 euros par mois

L'été approche à grands pas et il est toujours temps de faire des économies notamment avec un nouveau forfait mobile. Voici notre sélection des meilleurs deals du moment si vous cherchez de grosses en enveloppes de Go.

On approche des périodes estivales et malgré les nombreux événements promotionnels de début d’année, les forfaits mobile sans engagement ne connaissant pas de pause. En ce moment, ce sont les forfaits mobiles gonflés en Go qui sont à l’honneur chez des opérateurs löw cost avec de 120 à 200 Go pour des prix à la limite du jamais vu.

Ces forfaits vivent leurs derniers instants

Auchan Télécom : 120 Go

Même en dehors des périodes de promo, les forfaits mobile de chez Auchan Télécom ont tout ce qu’il faut pour vous faire craquer : des enveloppes de données 4G pour pas cher ainsi que les appels illimités vers les fixes et les mobiles et les SMS/MMS illimités en France métropolitaine, en Europe et en DOM. Cette fois-ci c’est pas moins de 120 Go qui sont à l’honneur pour un forfait de seulement 8,99 euros par mois. Avec le réseau de Bouygues Télécom couvrant 99% de la population en France Métropolitaine et une moyenne de 55 Mb/s en téléchargement selon les chiffres de l’Arcep, autant dire que vous serez à l’aise pour profiter de tout ce que peut offrir votre mobile où que vous soyez. Vous bénéficiez également de 12 Go de données valables à l’étranger (Europe et DOM), bien pratique pour vérifier une info depuis son mobile sans avoir à payer un supplément.

Jusqu’au 31 mai, le forfait sans engagement de 120 Go chez Auchan Télécom est à 8,99 euros par mois et n’augmente pas de prix même après un an.

Cdiscount Mobile : 150 Go

Cdiscount Mobile n’est pas non plus à la traîne concernant les promotions concernant ses forfaits mobiles. Pour le début des périodes estivales, l’opérateur a revu ses forfaits pour proposer des prix encore plus intéressants. Cette fois-ci on parle d’un forfait de 150 Go à 10,99 euros par mois. Forcément, ce forfait propose aussi des communications en illimités concernant les appels, les SMS et les MMS en France et depuis l’Europe et les DOM. Sur ce dernier point Cdiscount Mobile (tout comme les autres forfaits de cette sélection, est on ne peut plus attractif puisque l’Arcep le place comme le réseau de Bouygues Télécom numéro un concernant la qualité des communications dans toute la France. Pour l’étranger, ce forfait donne droit à une enveloppe de 15 Go.

Vous avez jusqu’au 31 mai pour profiter du forfait sans engagement de 150 Go à 10,99 euros par mois chez Cdiscount Mobile.

NRJ Mobile 200 Go : pour les accrocs de la data

C’est actuellement le forfait sans engagement au meilleur rapport Go-Prix de notre comparateur. NRJ Mobile met à disposition une enveloppe de 200 Go de données 4G à prix défiant toutes concurrences : 12,99 euros par mois. Ces données sont utilisables en France métropolitaine et vous permettront de naviguer confortablement sur le Net ou de profiter de contenus vidéo en streaming sans réelles limitations. Le partage de connexion est également un bon usage pour ce forfait puisque vous pouvez en faire profiter vos proches via la fonction de votre smartphone ou simplement via une box 4G si votre domicile n’est pas bien couvert en Fibre ou ADSL. Il est d’ailleurs à noter que NRJ Mobile utilise le réseau de Bouygues Telecom. Concernant les données valables en Europe et DOM, c’est 15 Go qui sont attribués en ce sens, de quoi être tranquille pour vos vacances ou vos déplacements pros.

Jusqu’au 31 mai, vous pouvez bénéficier du forfait de 200 Go chez NRJ Mobile à 12,99 euros par mois sans que le prix n’augmente au bout d’un an.

Est-il possible de conserver son numéro ?

Quel que soit le forfait choisi, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de la commande pour obtenir votre nouvelle carte SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait d’ailleurs sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne (en appelant le 3179) lors de l’inscription.

Comparateur des forfaits 4G

Afin de découvrir les meilleures offres mobile du moment, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur des forfaits 4G sans engagement !

