Voici un forfait géant de 200 Go pour 12,99€/mois sans condition de durée

Comme d'habitude chez NRJ Mobile, les offres de forfait sont très compétitives. Cette fois-ci, l'opérateur propose un forfait de 200 Go à seulement 12,99 euros par mois et dont le prix reste fixe même après un an d'abonnement.

Si vous avez une grosse consommation de data mobile via votre smartphone ou votre box 4G, vous avez sûrement besoin d’un forfait mobile adapté spécialement à votre usage. Voici un nouveau deal prévu à cet effet grâce à NRJ mobile qui propose un forfait XXL de 200 Go à seulement 12,99 euros par mois sans que le prix change au bout d’un an.

Ce forfait mobile chez NRJ Mobile, c’est quoi ?

Un prix bas de façon indéterminée

Les appels/SMS/MMS illimités

200 Go en France et 17 Go en Europe/DOM

Jusqu’au 31 mai 2022, le forfait de 200 Go chez NRJ mobile est disponible à seulement 12,99 euros par mois pendant une durée indéterminée, ce qui fait de lui le forfait le plus généreux du moment.

Bouygues Télécom aux commandes

Ce forfait chez NRJ Mobile vous donne accès au réseau de Bouygues Telecom. Vous profitez donc de toutes infrastructures réseau de l’opérateur historique en France, en DOM et en Europe. Ceci dit, Bouygues Telecom couvre actuellement plus de 99 % du territoire, il y a donc très peu de chance qui vous manquiez de réseau.

Le forfait propose les appels, SMS et MMS illimités depuis la France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Il existe tout de même quelques limitations comme un maximum de 3h par appel et dans la limite de 129 destinataires maximum par mois. Ce chiffre descend à 99 depuis l’UE et DOM.

Beaucoup de data pour tous les usages

Mais le principal intérêt de ce forfait reste l’enveloppe conséquente de 200 Go de données 4G en France Métropolitaine. Avec ceci, votre consommation ne risque pas d’être bridée de si tôt et vous pourrez profiter de tout votre contenu numérique -musique via Spotify, visionnage de vidéo sur YouTube ou Netflix- sans crainte de coupure. Ce forfait est tout aussi indiqué dans le cadre d’une utilisation via une box 4G afin d’en faire profiter votre famille et vos amis si jamais vous êtes dans une zone peu fournie en connexion Fibre ou ADSL.

Vous pouvez même profiter de ce forfait en cas de voyage, car ce forfait donne droit à 17 Go de données 4G depuis l’Europe et les DOM. Cela peut fortement dépanner si le Wi-Fi de votre hôtel ou de votre location n’est pas assez satisfaisant.

Les forfaits similaires du moment

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

Comparateur des forfaits 4G

Afin de découvrir toujours plus d’offres mobile, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur pour trouver les meilleurs forfaits 4G sans engagement du moment.

Les meilleurs forfaits sans engagement RED Forfait 4G – 80 Go 3 jours Appels illimités SMS/MMS illimités 80 Go 12€ Découvrir Forfait Mobile B&You – 80 Go 4 jours Appels illimités SMS/MMS illimités 80 Go 11,99€ Découvrir Cdiscount Mobile Offre Limitée - 100 Go 4 jours Appels illimités SMS/MMS illimités 100 Go 7,99€ Découvrir Tous les forfaits mobile

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.