TCL 55C83 : ce nouveau TV Mini LED 4K avec HDMI 2.1 coûte 320 € de moins

TCL est réputé pour proposer de nouvelles technologies à prix accessible. La marque continue de garder son excellent rapport qualité-prix, et ce, même sur sa nouvelle gamme TV Mini LED : le modèle C83 en 55 pouces tombe à 970 euros au lieu de 1 290 euros.

TCL met une nouvelle fois en avant son savoir-faire en présentant ces nouveaux téléviseurs 4K. La marque renouvèle sa gamme Mini LED, et apporte de nombreuses améliorations pour une meilleure expérience de visionnage. TCL prend même le soin d’ajouter de nouvelles fonctions gaming pour satisfaire les joueurs et les joueuses. Le téléviseur C83 présente une belle fiche technique, et a l’avantage d’être d’ores et déjà plus accessible grâce à cette offre.

Les points clés à retenir du TCL C83

Le combo Mini LED + 4K + 144 Hz

Compatible HDR10+, Dolby Vision et Dolby Vision IQ

La connectique HDMI 2.1, parfaite pour les consoles next-gen

Barre de son ONKYO intégrée avec Dolby Atmos

Initialement au prix de 1 290 euros, le téléviseur TCL Mini LED 55C835 (2022) passe à 1 170 euros une fois ajouté au panier sur le site Boulanger, et en cumulant l’ODR d’une valeur de 200 euros, le TV tombe à 970 euros.

Une technologie bien maîtrisée et améliorée

Le téléviseur C83 de TCL affiche un design minimaliste et élégant à tout point vu, sans oublier la finesse de l’écran sans bord. Même s’il ressemble à la plupart des téléviseurs disponibles sur le marché, ce TV QLED embarque la technologie Mini LED. En comparaison du modèle précédent, la marque peaufine encore la recette de cette technologie de rétroéclairage et apporte cinq innovations. Résultat : le nouveau modèle offre un rétroéclairage bien plus précis, et cela se retrouve sur la qualité de l’image grâce à de meilleurs contrastes. Le téléviseur est mieux armé pour gérer les sujets qui se déplacent à haute vitesse dans l’image. Les contours seront plus nets, et les couleurs plus précises.

Outre le Mini LED, cette télé QLED présente d’autres avantages. Elle affiche une définition 4K HDR et supporte les contenus HDR 10, HDR10+, et même Dolby Vision. Le son est quant à lui assuré par du Dolby Atmos pour un résultat immersif et un audio bien vaste, mais pas que : ce TV intègre une barre de son 2.1 frontale Onkyo pour parfaire le tout.

Un TV qui met l’accent sur les fonctions gaming

De plus en plus de téléviseurs haut de gamme embarquent une connectique HDMI 2.1. C’est évidemment le cas du modèle C83 de TCL, mais qui se démarque de la concurrence en proposant un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz. Un sérieux atout qui permet d’assurer une belle fluidité d’image lors de visionnage de films d’action, de sport ou bien entendu de sessions de gaming.

De plus, les 4 ports HDMI 2.1 présents vont permettre d’afficher sans broncher vos jeux, avec des taux de rafraîchissement de 120 FPS jusqu’en définition 4K. Le constructeur propose également un mode Game Master Pro. Une fois activé, il est possible d’enclencher le VRR et l’ALLM, afin de lutter contre les déchirures d’écran — ou tearing — et obtenir une expérience en jeu fluide et sans latence.

Google TV : une interface mieux pensée

Pour couronner le tout, le TCL 55C835 tourne sous Google TV. L’interface est toujours aussi simple et fluide, et met davantage en avant des films et des séries tendance en fonction de vos goûts et des services auxquels vous êtes abonnés. Elle donne bien évidemment accès à de nombreuses applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. Les assistants vocaux sont également de la partie, pour pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix. Elle intègre même la fonctionnalité Chromecast, qui se chargera de diffuser des contenus depuis votre smartphone.

