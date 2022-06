Le Oppo Find X3 Lite est à un prix plus acceptable depuis l’arrivée du successeur

Le Find X3 Lite d’Oppo a certes été remplacé, mais ce smartphone a encore de beaux arguments à faire valoir, surtout quand son prix chute de 170 euros et devient donc beaucoup plus intéressant qu’à son lancement.

La gamme Find X d’Oppo est ce qui se fait de mieux chez la marque. Le constructeur la décline en trois modèles dont une ciblant les petits budgets. Pour cette nouvelle fournée 2022, on retrouve le Find X5 Lite, dont le prix a augmenté par rapport au modèle précédent. On avait d’ailleurs reproché à ce dernier son prix un peu trop onéreux face à la concurrence, et qui gagnerait un avantage s’il venait à tomber sous les 300 euros. C’est aujourd’hui le cas : le Oppo Find X3 Lite devient une très bonne affaire en s’affichant à un meilleur prix qu’à son lancement grâce à cette réduction de 38 %.

Un smartphone recommandable pour…

Son bel écran OLED de 6,4 pouces à 90 Hz

Son SoC efficace au quotidien (Snapdragon 765G)

Son autonomie confortable, couplée à la charge rapide de 65 W

Sans oublier son prix plus accessible

Proposé à un prix assez élevé de 449,90 euros, le Oppo Find X3 Lite est disponible en promotion à 279 euros sur le site Ubaldi.

Un smartphone encore efficace

Face à son successeur, le Oppo Find X3 Lite a toujours de quoi plaire avec son look sobre sans fioriture. Son écran plat AMOLED est de bonne qualité et offre une définition Full HD+ avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz pour apporter une expérience plus fluide.D’ailleurs malgré sa diagonale de 6,4 pouces, en main on a un téléphone plutôt petit et peu encombrant.

Et même si les finitions sont moins premium, le X3 Lite opte pour un dos en plastique qui reste élégant, notamment grâce à son module photo. Ce dernier reprend un peu la philosophie du Find X3 Pro, avec un bloc photo qui se fond dans le décor. Il offre une bonne polyvalence avec quatre capteurs de 48 + 8 + 2 + 2 mégapixels. Les clichés sont réussis, mais ne vous attendez pas à ce qu’il fasse des miracles en basse luminosité, mais on lui pardonne facilement pour son prix. À l’avant, la caméra est de 32 mégapixels pour assurer une bonne qualité pour vos selfies.

Dont la charge surprend par sa rapidité

En termes de puissance, la version Lite peut compter sur le Snapdragon 765G, avec 8 Go de RAM et 128 Go. Ce n’est pas la plus puissante du marché, mais elle assure une expérience fluide pour les tâches classiques telles que de la navigation web, faire tourner des applications ou encore faire du multitâche. Vous pourrez lancer des jeux 3D mais sans les graphismes poussés au maximum. Et pour offrir une bonne expérience utilisateur, il tourne sur Android 11 couplé à l’interface ColorOS11. Même la compatibilité avec la 5G est assurée.

Pour cette tranche tarifaire, il est très appréciable de découvrir que ce smartphone est compatible avec la charge rapide. Oppo a mis le paquet sur cette version allégée, qui profite d’une charge rapide VooC jusqu’à 65 W. Tout comme le nouveau modèle, le X3 Lite se recharge rapidement. Il suffit de 37 minutes pour atteindre 100 % de la batterie. Un très bon score qui fait oublier l’absence de la charge sans fil. Quant à l’autonomie, sa batterie de 4 300 mAh le fera tenir une journée selon votre utilisation.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur l’Oppo Find X3 Lite.

