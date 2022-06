La Fnac et Darty proposent un pack intéressant pour le Xiaomi Redmi Note 11 Pro

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro, récemment sorti, et le Mi Smart Band 6 forment un duo qui fonctionne très bien au quotidien. En ce moment, il est possible d'acquérir ces deux produits dans un pack pour seulement 349 euros contre 409 euros initialement.

Xiaomi a présenté un bon nombre de smartphones de la dernière gamme Redmi Note. On retrouve le Redmi Note 11 Pro qui reprend les principales qualités de ses prédécesseurs tout en peaufinant la formule. Ses caractéristiques le hissent dans le haut du panier sur le segment milieu de gamme. Il a de nombreux atouts, et devient plus intéressant dans ce pack remisé à 15 % avec le bracelet connecté Mi Smart Band 6 offert.

Que propose ce pack Xiaomi ?

Un smartphone avec un écran OLED lumineux à 120 Hz

Dont l’efficacité est assurée par le SoC MediaTek G96

Sans oublier la compatibilité avec la charge rapide

Et le bracelet connecté de Xiaomi offert

Vendu dans un pack à 409 euros, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro (128 Go) et le Mi Smart Band 6 sont désormais affichés au prix de 349 euros sur le site de la Fnac et Darty. Petit avantage pour les adhérents Fnac : le pack vous revient à 319 euros.

Il existe une alternative moins chère tout aussi intéressante : la Fnac et Darty proposent un pack contenant l’excellent Redmi Note 10 Pro de Xiaomi accompagné du bracelet connecté Mi Smart Band 6 pour moins de 300 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Le tableau se met à jour automatiquement.

Une recette peaufinée

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro succède à l’excellent Note 10 Pro qui a connu un franc succès et a obtenu une note quasi parfaite lors de notre test. Ce nouveau modèle relève le défi : faire mieux que son prédécesseur. À commencer par son design à la fois soigné, propre et maîtrisé. Son dos en verre est agréable au toucher et la prise en main est favorisée par des tranches plates. Il conserve une dalle OLED de 6,67 pouces en FHD+ et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Vous avez donc droit à des contrastes infinis et une excellente fluidité à l’usage.

Au dos du smartphone, on découvre un triple capteur photo, dont un capteur principal de 108 mégapixels. Ce dernier est d’ailleurs le plus convaincant avec des clichés réussis de jour comme de nuit avec une quantité de détails. Le module photo manque toutefois de polyvalence et le mode macro est très anecdotique.

Avec un SoC un peu limité, mais qui fait le job

Pour jouer à vos jeux 3D préférés, cette configuration n’est pas taillée pour assurer de bonnes performances en qualité élevée. Toutefois, le processeur Helio G96 de Mediatek assure une expérience fluide pour les tâches plus classiques. En pratique, le Redmi Note 11 Pro ne rencontre aucun problème pour faire de la navigation web ou même faire du multitâche. L’interface MIUI 13 tourne sous Android 11 et délivre une expérience utilisateur fluide. On regrettera toutefois la comptabilité avec le réseau 5G qui est absente ici.

Quant à son autonomie, le smartphone assure une journée et demie avec un usage mixte ce qui est largement suffisant. Mais il est surtout compatible avec la charge de 67 W lui permet de récupérer 100 % d’autonomie en 40 minutes — un très bon score pour le prix.

Quelques mots sur le Xiaomi Mi Smart Band 6

Ce pack est proposé avec le dernier bracelet connecté de la marque, et si le nouveau modèle arrive prochainement il reste très recommandable. Le Mi Smart Band 6 mise sur un écran OLED de 1,56 pouce qui offre un bon confort et une qualité d’affichage nette pour lire de manière lisible les informations, même au soleil. On retrouve de nombreux capteurs pour suivre et mesurer l’activité du porteur, comme un accéléromètre, un gyroscope ou encore un cardiofréquencemètre, mais aussi le SpO2 qui sert à analyser le taux d’oxygénation dans le sang.

L’analyse du stress et le suivi du sommeil sont aussi de la partie. Côté sport, ce sont 30 activités disponibles, dont 6 reconnues automatiquement par le bracelet, mais on regrette l’absence d’un GPS intégré pour un suivi plus précis. Niveau autonomie, le bracelet tiendra une quinzaine de jours.

Pour en apprendre davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Redmi Note 11 Pro dans sa version 5G.

Les meilleures références à moins de 400 €

Afin de comparer le Redmi Note 11 Pro de Xiaomi avec d’autres références disponibles sur la même tranche tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 400 euros en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.