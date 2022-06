Avec 50 % de remise, le récent réveil connecté de Lenovo devient plus abordable

Le Lenovo Smart Clock 2 est un réveil connecté qui trouvera parfaitement sa place auprès de votre table de nuit, d’autant plus que son prix chute à 34,99 euros contre 69,99 euros à la base.

Si les smartphones jouent généralement le rôle de réveil, certaines marques font renaître les bons vieux radios-réveils en les rendant plus intelligents. Le Lenovo Smart Clock 2 est doté d’un écran tactile offrant de multiples fonctionnalités. Il intègre surtout à son bord Google Assistant ainsi que son OS pour devenir le compagnon idéal. Pour les intéressés, il est actuellement à moitié prix chez plusieurs e-commerçants.

Le Lenovo Smart Clock 2 en quelques mots

Un réveil connecté au format compact et discret

Propulsé par l’OS de Google

Un accessoire utile : le tapis de recharge sans fil

Sortie au prix de 69,99 euros, le réveil connecté Lenovo Smart Clock 2 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 34,99 euros à la Fnac, Darty et Boulanger.

Une version peaufinée

Pour la deuxième version de son réveil connecté phare, Lenovo reprend le même format compact avec un écran LCD de 4 pouces. En revanche, il change complètement de look qui apporte des améliorations au passage. Le Lenovo Smart Clock 2 se présente plus sous la forme conique, et gagne en épaisseur pour améliorer le confort d’utilisation.

Avec son petit format, il s’intègre parfaitement dans n’importe quelle pièce grâce à son revêtement en tissu, qui recouvre d’ailleurs la totalité de l’appareil. Via l’écran, il est possible d’obtenir toutes les informations dont vous avez besoin en un coup d’œil : visualiser l’heure, la météo, le calendrier et même faire l’utiliser comme cadre photo numérique. Vous pouvez même écouter votre musique, vos podcasts ou émissions de radio préférés sur Youtube Music ou Spotify directement via le réveil. Son haut-parleur a d’ailleurs été amélioré, et déplacé sous l’écran pour proposer une expérience sonore plus agréable.

Un allié du matin au soir

Le Lenovo Smart Clock 2 s’accompagne en plus d’un tapis de recharge sans fil qui va permettre de recharger votre smartphone jusqu’à 10 W (voire plus), et même ceux de la Pomme grâce à sa compatibilité MagSafe. Et si vous avez plusieurs appareils à charger, sachez que ce tapis propose aussi un port USB-A. On retrouve également une petite veilleuse qui diffuse une lumière douce lorsque vous en avez besoin.

C’est aussi avec la compatibilité avec Google Assistant qu’il le rendra utile, où vous pourrez effectuer toutes vos demandes vocalement : remplir une liste de courses, lancer votre playlist, programmer une minuterie pour une recette ou même piloter les objets connectés de votre maison — gérer vos interrupteurs ou vos volets, par exemple.

Il est aussi possible de caster du contenu depuis un smartphone ou vers une TV. Quant à l’interface, elle est claire et facile d’accès, avec des caractères suffisamment gros pour voir les informations même à l’autre bout de la pièce.

