Les true wireless abordables de Xiaomi avec réduction de bruit sont à -32 %

Xiaomi a lancé des écouteurs avec réduction de bruit à un tarif abordable. Et aujourd’hui, les Buds 3 profitent d’une belle promotion, car leur prix passe de 129,99 à seulement 88,99 euros seulement sur Amazon.

Xiaomi connait un franc succès sur le marché des smartphones, à présent la marque tient à faire de même pour les true wireless, et propose les Buds 3T Pro et Buds 3. Ces derniers disposent de la réduction de bruit, en gardant un prix relativement contenu, qui aujourd’hui tombe à moins de 89 euros grâce à cette réduction de 40 euros sur leur prix initial.

Les Xiaomi Buds 3 en quelques mots

Des écouteurs intra-auriculaires confortables

La réduction de bruit de la partie

Et une bonne autonomie (7 heures sans ANC)

Lancés à 129,99 euros, les Xiaomi Buds 3 sont désormais à 88,99 euros sur le site Amazon soit plus de 30 % de remise immédiate.

Un design inspiré du modèle Pro

Lancés aux côtés d’un modèle Pro, les Xiaomi Buds 3 sont affichés à un tarif plus bas avec pourtant quelques fonctionnalités en commun et un look similaire. Ces écouteurs sans fil au format tige assurent un bon maintien durant vos sessions de sport par exemple, et procurent un bon confort. Avec seulement 4,6 grammes sur la balance, ils sont agréables à porter au quotidien. Ils se feront vite oublier, et vous pourrez en profiter pendant de bonnes heures.

À ce propos, Xiaomi promet des true wireless assez endurants puisqu’ils peuvent fonctionner pendant 7 heures sans ANC, le boîtier permet quant à lui de récupérer un total de 32 heures d’utilisation. Ce dernier est par ailleurs compatible avec la charge sans fil Qi par induction. Les écouteurs sont également certifiés IP55, ce qui garantit une protection contre les éclaboussures.

Un environnement plus silencieux avec la réduction de bruit

Dotés d’embouts en silicone, les Xiaomi Buds 3 proposent une isolation passive complétée par une réduction de bruit active. D’après la marque, elle permet de réduire les bruits extérieurs jusqu’à 40 dB. Cela permettrait ainsi de réduire les bruits de fond jusqu’à 99 %. Trois niveaux de réduction de bruit active sont par ailleurs proposés pour ajuster le niveau en fonction de l’environnement : suppression équilibrée, légère et profonde du bruit. Sur le papier, l’ANC va efficacement éliminer certains bruits gênants et saura satisfaire de nombreux utilisateurs. Un mode Transparence est aussi présent pour rester à l’affût des bruits environnants et surtout des personnes susceptibles de vous parler.

Côté audio, les écouteurs embarquent des transducteurs de 10 mm de diamètre. Si Xiaomi précise qu’ils sont capables de délivrer un son Hi-Fi, ici on ne retrouve pas de codec LDAC ni de l’aptX, mais les codecs AAC et SBC classiques qui ne permettent pas de proposer un débit au-delà de 400 kb/s. Toutefois, le rendu sonore semble être de bonne qualité.

D’autres écouteurs sans fil abordables

Afin de découvrir d’autres références sur la même tranche tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écouteurs sans fils pas chers.

