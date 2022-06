Oppo Watch Free : la montre connectée à 14 jours d’autonomie est à -20 %

Lancée il y a quelques mois, l’Oppo Watch Free est la deuxième montre connectée du constructeur avec de bons arguments pour convaincre les adeptes du sport. Aujourd’hui, elle profite d'une promotion sur Amazon qui fait passer le prix de 99 euros à seulement 79 euros.

Après une première tentative sur le marché des wearables, Oppo présente sa deuxième version : la Oppo Watch Free. Plus accessible que la première montre connectée du constructeur, ce modèle prend l’essentiel de ce que l’on attend d’une montre en 2022 avec un prix plus contenu. Elle propose de nombreuses fonctionnalités intéressantes et devient une très bonne alliée au quotidien. Surtout qu’aujourd’hui, il est possible de la trouver à moins de 80 euros grâce à cette offre.

L’Oppo Watch Free, c’est quoi ?

Un écran AMOLED de 1,64 pouce

Une autonomie longue durée

Un suivi sportif complet et des fonctionnalités santé

Avec un prix de départ à 99 euros, la montre connectée Oppo Watch Free s’affiche à un meilleur prix sur Amazon : 79 euros seulement. On la trouve au même prix sur le site d’E.Leclerc.

Le meilleur des deux mondes

En concevant la Watch Free, Oppo garde l’écran rectangulaire de sa montre, mais vient l’étirer pour afficher plus d’informations. Avec ce nouveau design, la montre connectée d’Oppo pourrait se confondre avec un bracelet connecté comme celui de Huawei, par exemple. Elle est d’ailleurs très agréable à porter avec son bracelet sportif et se fait vite oublier avec seulement 33 grammes sur la balance.

Pour l’écran, Oppo ne lésine pas sur la qualité de ce dernier qui repose sur une dalle AMOLED de 1,64 pouce avec une définition de 280 x 456 pixels. Vous n’aurez aucun problème de lisibilité de l’écran en plein jour. La luminosité de l’écran peut s’adapter automatiquement grâce à un capteur de luminosité ambiante.

Une montre à porter de jour comme de nuit

Évidemment toute montre connectée, dispose d’une panoplie de capteurs pour satisfaire au mieux les sportifs. On retrouve un accéléromètre et un gyroscope pour évaluer au mieux le nombre de pas, ainsi que d’un cardiofréquencemètre pour le rythme cardiaque et d’un oxymètre pour la mesure de la SpO2. De quoi permettre le suivi de vos entraînements sur 108 activités physiques prises en charge. L’Oppo Watch Free propose par ailleurs des entraînements spécifiques pour la course à pied avec le jogging, le cardio, l’endurance ou le fractionné. Elle est également capable de reconnaître quatre sports : la course à pied, la marche, le vélo elliptique et le rameur.

Quant à l’autonomie, la montre connectée d’Oppo assure 14 jours d’autonomie en mode standard. Un avantage comparé à des montres plus premium qui tiennent un à deux jours. Vous pourrez donc activer le suivi du sommeil pendant plusieurs jours. En intégrant le système d’exploitation RTOS, la Watch Free gagne en endurance, en revanche cet OS a le désavantage de proposer un nombre d’applications compatibles limité. Quant à la recharge, elle est aussi impressionnante que sa charge puisque 5 minutes suffisent à la faire tenir une journée.

Que propose la concurrence ?

Afin de comparer l’Oppo Watch avec d’autres modèles plus ou moins chers en fonction de votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées du moment !

