Un puissant PC portable avec écran OLED pour les soldes ? C’est pas si cher !

Si les écrans OLED n’ont fait que des apparitions timides sur les ordinateurs portables, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Ils sont même à des prix très avantageux, surtout pendant les soldes affichés à 599,99 euros seulement pour le Asus VivoBook S15 OLED.

Les PC portables intégrant des dalles OLED se démocratisent de plus en plus. Le constructeur Asus en est d’ailleurs l’un des précurseurs, en proposant cette technologie sur de nombreux modèles, dont sa gamme VivoBook. En plus d’apporter une meilleure qualité d’affichage, les ultrabook de la marque taïwanaise embarquent des composants relativement performants pour un prix accessible. Ce prix vient d’ailleurs s’alléger davantage grâce à une remise immédiate cumulée à un code promo spécial.

Les points forts de ce laptop

Un design élégant avec un écran OLED de 15 pouces

Une fiche technique équilibrée et performante

Une bonne connectique

Au lieu d’un prix barré à 799,99 euros, le PC portable Asus VivoBook S15 OLED (S533UA-L1216T) est actuellement en promotion à 599,99 euros sur Rue du Commerce.

Retrouvez le Asus VivoBook S15 OLED à 599,99 € sur Rue du Commerce

Un écran OLED qui fait la différence

Le VivoBook S15 OLED est une machine idéale pour tous ceux qui souhaitent acquérir un ultrabook performant et polyvalent à emporter facilement avec eux. Cet ultrabook au design soigné avec un châssis en aluminium brossé s’avère compact avec une épaisseur à 18 mm pour 1,8 kg sur la balance. Et on retrouve une connectique assez complète avec trois ports USB, un port USB-C, un port HDMI, un port carte SD et une prise jack.

Son atout principal ? Son écran OLED de 15,6 pouces, avec une définition Full HD de 1920 x 1080 pixels. Sa dalle offre des couleurs vives et brillantes, tout en proposant des noirs profonds, assurant un très bon contraste et une bonne gestion de luminosité. C’est tout simplement l’assurance d’une excellente qualité d’affichage, que l’utilisation soit faite pour le travail ou pour regarder des séries, le confort visuel sera au rendez-vous.

Un laptop efficace et polyvalent

Côté configuration, cette machine peut compter sur une puce AMD Ryzen 5 5500U cadencé à 2,1 GHz et jusqu’à 4,0 GHz en mode boost ,épaulé par 8 Go de mémoire vive. L’ultrabook est ainsi capable de lancer les applications en un clin d’œil. Que ce soit pour naviguer sur internet, réaliser des tâches plus gourmandes comme la création de contenu (montage vidéo, photo, etc.). Il trouvera cependant ces limites sur le gaming, mais avec la présence de la carte graphique Radeon, vous pourrez jouer à quelques jeux en 2D ou 3D peu gourmands.

L’ensemble sera complété par un SSD de 512 Go. Non seulement vous disposerez d’un stockage confortable, mais vous pourrez aussi vous satisfaire de temps de chargement réduits, et d’une belle rapidité au lancement de votre machine. Enfin, le VivoBook S15 est équipé d’une batterie de 65 W pour tenir environ 8 à 10 heures d’utilisation selon les journées avant de tomber sous les 20 % de batterie et d’activer le mode économie d’énergie. On regrettera cependant l’absence de la charge rapide.

