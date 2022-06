L’écran PC de Lenovo en 27″ et QHD est 100 € moins cher pendant les soldes

Si vous recherchez un écran PC aussi efficace qu'élégant, vous pourrez miser sans souci sur le Lenovo Q27h-10. Doté d'un design plutôt original, mais très sophistiqué, il propose aussi des caractéristiques idéales pour des tâches de bureautique. En ce moment, son prix n'est plus aussi haut qu'auparavant puisque pendant les soldes, il est disponible à 299 euros au lieu de 399 euros à la Fnac.

Certains télétravailleurs ont plusieurs exigences quand il s’agit de choisir un nouvel écran : il doit être naturellement efficace et réactif, mais il doit aussi ne pas faire tâche au milieu d’une décoration d’intérieur étudiée. Avec son design plutôt élégant et sa fiche technique taillée pour la bureautique, le Lenovo Q27h-10 obéit à tous ces critères. Il est aussi actuellement moins cher en cette période de soldes, puisqu’il coûte 100 euros de moins.

Ce qu’il faut savoir du Lenovo Q27h-10

Un design original

Un écran QHD de 27 pouces rafraîchi à 75 Hz

Une connectique complète

Au lieu de 399 euros, le moniteur Lenovo Q27h-10 est désormais proposé à 299 euros à la Fnac.

Un grand moniteur au style étudié

Quand on regarde l’écran Lenovo Q27h-10, une première chose nous saute aux yeux : son design. Avec son pied légèrement plié et son socle plat et fin, la dalle semble flotter dans l’air. Un style qui se révèle très élégant, et qui a un autre avantage : grâce à ce support bien particulier qui n’occupe pratiquement pas de place, on peut facilement glisser divers périphériques sous l’écran. Le Lenovo Q27h-10 allie donc style et praticité, soit deux critères qui entrent en compte lors du choix d’un nouveau moniteur.

Un écran de qualité

Outre ce design qui se démarque de la concurrence, on aura droit à un écran de qualité, aux bordures quasi inexistantes, qui sera idéal pour le télétravail. Il intègre d’abord une dalle IPS de 27 pouces dotée d’une définition QHD (2560 x 1440 pixels), soit l’assurance de profiter d’une belle qualité d’image en toute circonstance. Surtout, cette grande diagonale permet de laisser plusieurs fenêtres ouvertes, qui resteront donc bien lisibles, ce qui simplifie grandement le travail quotidien. Ce n’est pas tout, puisque cette dalle bénéficie aussi d’un taux de rafraîchissement de 75 Hz, ce qui assurera une fluidité suffisante pour des tâches de bureautique simples. Cet écran n’est en revanche pas vraiment taillé pour le gaming, qui requiert un taux plus élevé pour permettre une bonne réactivité. Mais on aura tout de même droit à une compatibilité avec la technologie AMD FreeSync, qui se charge de lutter contre les saccades et déchirures d’écran. Les joueurs occasionnels pourront donc s’autoriser quelques parties s’ils n’ont pas trop d’exigences, d’autant plus que cette grande surface d’écran sera nettement confortable pour cet usage.

Concernant sa connectique, elle est plutôt complète avec un port USB-C, deux ports USB 3, un port HDMI, un DisplayPort ainsi qu’un port jack 3,5 mm. Vous pourrez donc facilement connecter d’autres appareils, comme un deuxième écran pour bénéficier d’une plus grande surface de travail. On pourra également compter sur deux haut-parleurs de 3W qui nous permettront de nous passer d’un casque ou d’écouteurs.

